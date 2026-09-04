Düzce kent merkezinde dönüşüm iki projeyle hızlanıyor

Başkan Özlü projeleri yerinde inceledi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehir merkezindeki dönüşüme katkı sağlayacak iki önemli projeyi saha ziyaretleriyle değerlendirdi. Zincirlikuyu İş Merkezi ve Kütüphanesi ile Cedidiye Kent Meydanı Projesi’nde yürütülen çalışmalarda son durum yetkililerden dinlendi ve iş programı gözden geçirildi.

Zincirlikuyu kütüphanesi: şehir merkezinde yeni bir imkan

İnşaatı süren Zincirlikuyu İş Merkezi ve Kütüphanesi alanında yetkili Hakan Kuşçuoğlu’ndan bilgi alan Özlü, binanın üst iki katında kurulan kütüphane alanında incelemelerde bulundu. Projeye ilişkin yapılan açıklamalarda, kütüphanenin şehir merkezindeki büyük boşluğu dolduracağı ve gençlerin eğitimine doğrudan katkı sunacağı vurgulandı.

Başkan Özlü, kütüphane hakkında şunları söyledi: "Burada ders çalışacak olan çocuklar çok iyi okulları kazanacaklar, iyi yetişecekler. Şehrin merkezinde çok büyük bir kütüphane. İnşallah yakında bitecek, bu kış çocuklar burada ders çalışabilecek. Gece gündüz kapıda kuyruk olacak." Bu ifadeler projenin öncelikli hedeflerinin eğitim ve erişilebilirlik olduğunu öne çıkarıyor.

Cedidiye kent meydanı: yeni bir cazibe noktası

Cedidiye Kent Meydanı Projesi, geniş kaldırımlar, cami ve çarşı ile çevrelenen meydan düzenlemesi ve modern peyzaj çalışmalarıyla şehir merkezinin yeni cazibe noktalarından biri olacak şekilde planlanıyor. Özlü, projenin tamamlanmasıyla bölgenin hem ticari hem kamusal değer kazanacağını belirtti.

Başkan Özlü, Cedidiye Cami cemaatiyle bir araya gelerek projenin kentsel niteliğine dikkat çekti ve "Burası Düzce’nin en nezih ve prestijli yeri olacak" dedi. Ziyaretler çerçevesinde hem teknik ayrıntılar hem de bölge halkının beklentileri dikkate alınarak çalışmaların sürdürüleceği aktarıldı.

Her iki proje de Düzce şehir merkezindeki dönüşümü hızlandırmayı amaçlıyor; yetkililer, programlarda öngörülen sürelere uygun ilerlemeyi sağlamak için çalışmaları yoğunlaştırdı.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, ZİNCİRLİKUYU İŞ MERKEZİ VE KÜTÜPHANESİ İLE CEDİDİYE KENT MEYDANI PROJESİ’NDE DEVAM EDEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEYEREK, PROJELERİN SON DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI.