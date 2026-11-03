Düzce narkotik ekipleri uzman eğitiminde operasyonel becerilerini geliştirdi

düzce'de narkotik personeline uzman eğitim

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeline yönelik eğitimler, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı uzman personel tarafından verildi. Eğitim faaliyetleri Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder tarafından yerinde incelendi; Ergüder eğitim süreci ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

eğitimin kapsamı ve hedefleri:

Eğitimlerde narkotik suçlarla mücadele çalışmalarına yönelik güncel yöntemler ve saha uygulamalarının aktarılması amaçlandı. Programın önceliğini personelin mesleki bilgi ve tecrübesinin artırılması oluşturdu; bu sayede operasyonel etkinliğin ve istihbarat temelli müdahalelerin güçlendirilmesi hedeflendi.

yönetimden denetim ve kararlılık:

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, zehir tacirlerine karşı mücadelenin genç nesillerin korunması amacıyla kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. Eğitimlerin düzenli olarak tekrarlanacağı ve sahadaki uygulamaların eğitimlerle uyumlu biçimde geliştirileceği vurgulandı.

Yerinde yapılan inceleme ve yürütülen eğitimler, birimlerin yetkinliklerini artırmaya dönük adımlar olarak değerlendiriliyor; kurum, uyuşturucuyla mücadelede koordinasyon ve personel kapasitesini güçlendirmeye devam edeceğini belirtti.

DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK EĞİTİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.