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Düzce sosyal medyada altıncı kez ülke birinciliğine ulaştı

Düzce Belediyesi, Medya Takip Platformu'nun Ağustos analizinde 386,1 bin etkileşimle 51 il içinde Türkiye birincisi oldu; bu başarı altıncı kez tekrarlandı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 09:22

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce sosyal medyada altıncı kez ülke birinciliğine ulaştı

Düzce belediyesi ağustos analizinde zirveye çıktı

Medya Takip Platformu tarafından 51 il belediyesinin sosyal medya performansları esas alınarak yapılan Ağustos ayı analizinde Düzce Belediyesi, toplam etkileşimlerde birinci oldu. Analize göre belediyenin hesapları Ağustos ayında güçlü bir etkileşim oranı yakalayarak öne çıktı.

Analizin verileri:

Değerlendirme, Facebook, Instagram ve X hesaplarındaki toplam etkileşimleri kapsıyor. Düzce Belediyesi, analizde 386,1 bin toplam etkileşimle listenin en üstünde yer aldı; ikinci sıradaki belediyenin toplam etkileşimi ise 243 bin olarak açıklandı.

İçerik stratejisi ve etkisi:

Belediye, Dr. Faruk Özlü’nün vizyonu doğrultusunda belediye hizmetleri, proje tanıtımları, kültür‑sanat etkinlikleri, özel gün çalışmaları ve kentin tanıtımına yönelik içeriklerde istikrarlı bir rota izledi. Bu yaklaşım, 2026 yılı Ağustos ayındaki birincilikle birlikte Düzce Belediyesi'ne sosyal medyada altıncı şampiyonluğunu getirdi.

Sonuç, belediyenin düzenli içerik üretimi ve hedeflenen iletişim çalışmalarının izleyiciyle kurduğu etkileşimin somut bir göstergesi olarak okunabilir. Elde edilen yüksek etkileşim oranı, kentin görünürlüğünü artırmanın yanı sıra belediyenin dijital iletişim pratiğinin sürdürülebilirliğine işaret ediyor.

DÜZCE BELEDİYESİ, MEDYA TAKİP PLATFORMU TARAFINDAN 51 İL BELEDİYESİNİN AĞUSTOS AYI SOSYAL MEDYA...

DÜZCE BELEDİYESİ, MEDYA TAKİP PLATFORMU TARAFINDAN 51 İL BELEDİYESİNİN AĞUSTOS AYI SOSYAL MEDYA ETKİLEŞİM PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLDİĞİ ANALİZE GÖRE, SOSYAL MEDYADA EN ÇOK ETKİLEŞİMİ ALARAK TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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