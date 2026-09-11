Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi'ne 4281,2 kWp'lik güneş enerjisi santrali kuruluyor

Düzce Üniversitesi, Konuralp Yerleşkesi sınırları içinde yer alacak yeni bir Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı için ihale sürecini başlattı. Üniversitenin en önemli enerji projelerinden biri olarak tanımlanan yatırım, kurumun sürdürülebilirlik hedefleriyle paralel bir adım olarak öne çıkıyor.

ihale ve işlem usulü:

Projenin ihalesi, 25 Eylül 2026 tarihinde, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. İhale konusu iş, "Düzce Üniversitesine Ait Taşınmazın Üzerine Güneş Enerjisi Santrali Kurulması, İşletilmesi ve Süre Sonunda İdareye Devredilmesi İşi" olarak tanımlandı ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile yürütülecek.

santralin özellikleri ve işletme süresi:

Kurulması planlanan santral, 4281,2 kWp / 3960 kWe kurulum gücüne sahip olup proje bedeli 146 milyon 6 bin 425 TL olarak belirlendi. İhaleyi kazanan firma, santrali 13 yıl boyunca işletme hakkına sahip olacak; süre sonunda tesis, idareye devredilecek. Bu model, yatırımın finansmanı ve işletme sürecinin özel sektör tarafından üstlenilmesine olanak tanıyor.

Sürdürülebilirlik odağını kurumsal yapısının merkezine yerleştiren Düzce Üniversitesi, bu GES yatırımıyla yenilenebilir enerji altyapısını güçlendirmeyi ve kampüsün enerji ihtiyacını çevreci kaynaklardan karşılama hedefini somutlaştırmayı amaçlıyor. Üniversite yetkilileri, projenin üniversitenin dirençli ve yaşanabilir gelecek vizyonuna katkı sağlayacağını vurguluyor.

KONURALP YERLEŞKESİ’NDE KURULMASI PLANLANAN VE DÜZCE ÜNİVERSİTESİ’NİN EN ÖNEMLİ ENERJİ YATIRIMLARININ BAŞINDA GELEN GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ’NİN (GES) İHALESİ, 25 EYLÜL 2026 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK.