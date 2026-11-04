Düzce Üniversitesi Pekin'de eğitim diplomasisiyle uluslararası iş birlikleri kurdu

Pekin'deki fuar katılımı

Düzce Üniversitesi, Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen CACIE-CEE 2026 Uluslararası Eğitim Fuarı'na katılarak akademik programlarını ve araştırma imkanlarını tanıttı. Fuarda üniversiteyi Prof. Dr. Nedim Sözbir ile Uluslararası Ofis personeli Öğretim Görevlisi Muhammet Kağan Güney temsil etti.

Etkinlik kapsamında Düzce Üniversitesi, Türkiye Ulusal Ajansı koordinasyonunda yer alan ve 52 yükseköğretim kurumunun bulunduğu "Study in Türkiye" pavilyonunda üniversitenin eğitim, araştırma ve uluslararası öğrencilere sunduğu imkânları ziyaretçilere aktardı.

İkili görüşmeler ve öncelikli gündem:

Fuar süresince gerçekleştirilen ikili görüşmelerde Rektör Sözbir, Çin ve farklı ülkelerden üniversite temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmelerde Erasmus+ programı, öğrenci ve personel hareketliliği, akademik değişim, ortak bilimsel çalışmalar ve uluslararası projeler ele alındı.

Aynı toplantılar kapsamında Düzce Üniversitesi yetkilileri, üniversitede eğitim almak isteyen uluslararası öğrencilere başvuru, kabul ve kayıt süreçleri hakkında bilgi verdi ve adayların sorularını yanıtladı.

Kurumsal tanıtım ve hedefler:

Fuarın "Learning Stage" etkinliklerinde Düzce Üniversitesi tarafından kurumsal tanıtım sunumu gerçekleştirildi. Sunumda üniversitenin akademik yapısı, eğitim ve araştırma kapasitesi, uluslararası öğrencilere sağlanan imkânlar, değişim programları ve uluslararasılaşma hedefleri katılımcılarla paylaşıldı.

Düzce Üniversitesi, fuar sürecinde yaptığı tanıtım ve ikili görüşmelerle uluslararası akademik iş birliklerini güçlendirmeyi ve öğrenci ile personel hareketliliğini artırmayı amaçlıyor.

DÜNYANIN FARKLI ÜLKELERİNDEN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINI BİR ARAYA GETİREN FUARA; REKTÖR PROF. DR. NEDİM SÖZBİR, ULUSLARARASI OFİS PERSONELİ ÖĞRETİM GÖR. MUHAMMET KAĞAN GÜNEY KATILIM SAĞLADI.