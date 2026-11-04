Dolar 49,9470 -0,07%
Euro 56,2622 +0,59%
Bist 11.549,30 +4,77%
Altın Gram 6.512,77 +2,93%
EUR/USD 1,1245 +0,47%
Brent Petrol 102,19 -1,36%
--°

Torununun merakıyla başlayan tespih koleksiyonu Kütahya'da ek gelir kapısı oldu

Kütahyalı emekli Muammer Ay, torununun merakıyla 2 bini aşkın tespih topladı; antika pazarında satarak ek gelir sağlıyor, alıcıları yanlış bilgilendirmelere karşı uyarıyor.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 11:14

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Torununun merakıyla başlayan tespih koleksiyonu Kütahya'da ek gelir kapısı oldu

Koleksiyon hobiden kazanca dönüştü:

Kütahya'da yaşayan emekli Muammer Ay, torununun tespih merakıyla başlayan ilgisini zamanla derinleştirerek 2 bini aşkın parçalık bir koleksiyon oluşturdu. Başlangıçta hobi olarak topladığı ürünleri antika pazarında tezgahta sergilemeye başlayan Ay, kısa sürede bu uğraşıyı düzenli bir ek gelir kaynağına dönüştürdü. Torununun tespih ve para istemesiyle başlayan süreç, Ay için hem boş vakitlerini değerlendirdiği bir uğraş hem de aile bütçesine katkı sağlayan bir işe dönüştü.

Ay, biriktirdiği tespihleri satışa sunmaya karar verdikten sonra alım satım işini sürdürdüğünü; ürünleri 150 liradan başlayıp bin liraya kadar çeşitli fiyatlarla sattığını belirtti. Yüksek fiyatlı koleksiyon parçaları alıp satmadığını söyleyen Ay, satışlarda aşırı kâr uygulamaktan kaçındığını ve çoğunlukla maliyet üzerine yüzde 15 ila 20 civarında kâr eklemeyi tercih ettiğini vurguladı.

Piyasada fiyat farklılıkları ve malzeme tartışmaları:

Ay, tespih piyasasında fiyatların aynı malzeme ve görünüme sahip ürünler için bile büyük farklılıklar gösterebildiğine dikkat çekti. Bu alanda sıkça karşılaştığı örneklerden birinde, 500 lira değerindeki bir malzemenin bir müşteriye 13 bin 500 lira gibi yüksek bir bedelle satıldığını aktardı. Bazı satıcıların yakın zamanda üretilmiş tespihleri eski veya Osmanlı dönemine ait gibi tanıtabildiğini ifade eden Ay, alıcıların bu tür iddiaları sorgulaması gerektiğini söyledi.

Tespihin maddi değerinin belirlenmesinde en önemli unsurların malzeme, ürünün yaşı ve işçilik olduğunu belirten Ay, piyasada sıkça rastlanan yanlış değerlendirmelere karşı uyarılarda bulundu. Özellikle bakalit gibi malzemelerin geçmişi hakkında bilgi veren Ay, bakalitin 1900'lü yılların başında geliştirildiğini ve zaman içinde tespih üretiminde de kullanılmaya başlandığını anlattı. Bakalit ve sıkma gibi endüstriyel kökenli malzemelerin zamanla renk değiştirip yaşlandıkça farklı özellikler kazanabileceğini, bunun tek başına bir tespihin Osmanlı dönemi ürünü olduğunu kanıtlamayacağını vurguladı.

Ay, gerçekten tarihî değer taşıyan tespih örnekleri arasında kuka, fildişi ve doğal reçineden yapılmış damla tespihler gibi türlerin bulunduğunu ancak bir ürünün tarihî döneminin yalnızca görünüşüne bakılarak tespit edilemeyeceğini ifade etti. Malzeme türü ve ürünün geçmişine dair bilgilerin birlikte değerlendirilmesinin önemini tekrarladı.

Satış yaklaşımı ve alıcılar için öneriler:

Satış politikasını da açıklayan Ay, piyasada yüksek kâr arayışında olmadığını, amacıın hobisini sürdürmek ve aile bütçesine katkı sağlamak olduğunu söyledi. Özellikle yüksek fiyatlı ürünleri alıp satmadığını belirten Ay, müşterilerine uygun fiyat sunmaya özen gösterdiğini anlattı. Ay, ürünleri alırken ve satarken dürüst bilgi vermenin önemine dikkat çekti.

Alıcılar için tavsiyelerde bulunan Ay, özellikle ilk kez tespih alacak kişilerin yüksek fiyatlı ürünlere yönelmeden önce araştırma yapmalarını ve tespih konusunda deneyimli kişilerden görüş almalarını önerdi. Ayrıca alışverişin güvenilir satıcılardan yapılmasının ve ürün hakkında verilen bilgilerin farklı kaynaklardan doğrulanmasının önemine işaret etti. Ay, tespihin yalnızca aksesuar olmadığını; kimi insanlar için ibadet veya dua aracı olarak, kimileri için sabır ve rahatlama yöntemi, kimileri içinse koleksiyon hobisi olduğunu hatırlatarak bilinçli alışverişin olası mağduriyetleri azaltacağını belirtti.

Muammer Ay, tespih piyasasında bilgi eksikliğinin hem satıcılar hem de alıcılar açısından sıkıntı yarattığını vurgulayarak, alıcıların yalnızca ürünün eski görünüşüne veya döneme ait olduğu iddialarına bakarak karar vermemesi gerektiğini yineledi.

KÜTAHYA&#039;DA TESPİH MERAKI EK GELİR KAPISINA DÖNÜŞTÜ

KÜTAHYA'DA TESPİH MERAKI EK GELİR KAPISINA DÖNÜŞTÜ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bin 860 öğrenciye iş imkânı: BEÜN'de günlük 1.375 TL ödemeyle mesleki deneyim
images

Zonguldak'ta eğitimde süreç ve okul güvenliğine odaklanan değerlendirme toplantı...
images

Dağlar yarılıyor: sınır köylerine dönüşe yol açılıyor
images

İkiz kardeşlerin atık toplama aracı merakı Birecik belediyesiyle gerçeğe dönüştü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gürsu'da Kızılay ile belediyeden ortak Gönül Dostu Yaşam Merkezi

Gri suyla yılda 400 bin metreküp tasarruf hedefleyen ortak geri kazanım tesisi açıldı

Zonguldak'ta eğitimde süreç ve okul güvenliğine odaklanan değerlendirme toplantısı

Dağlar yarılıyor: sınır köylerine dönüşe yol açılıyor

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı