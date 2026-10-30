Düzce valiliği kadın masa tenisinde il şampiyonu oldu

Kamu Spor Oyunları çerçevesinde düzenlenen masa tenisi müsabakalarında Düzce Valiliği kadın masa tenisi takımı il birinciliğini elde ederek kentteki sporseverlere gurur yaşattı. Başarı, takımın disiplinli çalışmasının ve kurum kurum temsilinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

maçlar ve sonuçlar:

Turnuva boyunca sergilenen performansla öne çıkan takım, grup maçlarını başarıyla tamamlayıp finalde de rakiplerini geride bırakarak il birinciliği unvanını kazandı. Takım kadrosunda yer alan Çilimli Anaokulu Okul Öncesi Öğretmeni Fatma Büşra Çiçek ile Kumluca Ortaokulu Rehber Öğretmeni Çağla Ayoğlu elde ettikleri sonuçlarla dikkat çekti.

tebrik ve buluşma:

Başarıyı paylaşmak üzere oyuncular, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer ile bir araya geldi. İl Milli Eğitim Müdürü Özer, takım üyelerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi ve öğretmenlerin elde ettiği başarının eğitim camiasında moral kaynağı olduğuna vurgu yaptı.

Gurur verici bu sonuç, Düzce Valiliği adına yarışan kadın sporcuların il genelinde adlarını duyurmalarını sağlarken, yerel düzeyde spora verilen önemin somut bir göstergesi oldu.

KAMU SPOR OYUNLARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN MASA TENİSİ MÜSABAKALARINDA İL BİRİNCİLİĞİNİ KAZANAN DÜZCE VALİLİĞİ KADIN MASA TENİSİ TAKIMI'NDA YER ALAN ÖĞRETMENLER, BAŞARILARIYLA GURUR YAŞATTI.