Düzce yaylalarında sonbaharın finali karda: off-road tutkunlarına beklenmedik beyaz sürpriz

düzce yükseklerinde kar sürprizi

Hafta sonu boyunca Düzce'nin yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak yağış, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yerini kara bıraktı. Kentin doğal zenginlikleri arasında öne çıkan Sinekli, Kardüz ve Pürenli yaylaları beyaz örtüyle kaplandı. Yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı ve sonbaharın renkleri kısa süre içinde kış manzaralarına dönüştü.

Kar yağışı, yolları ve bitki örtüsünü örtülerken yayla görünümünde belirgin bir değişime yol açtı. Özellikle ağaçların ve çalılıkların üzerindeki ince kar tabakası, fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için etkileyici görüntüler oluşturdu.

off-road etkinliği kışa merhaba toplantısına döndü

Hafta sonunu doğayla iç içe geçirmeyi planlayan off-road tutkunları da söz konusu yüksek kesimlerde bir araya geldi. Sonbahara veda amaçlı düzenlenen etkinlik sırasında yaylalara çıkan arazi araçları, karla kaplı yollarda ilerleyerek renkli görüntüler ortaya koydu. Katılımcılar, beklenmedik kar nedeniyle planlarını kısa süreliğine revize etmek zorunda kaldı ama birçok grup için bu durum anımsanacak bir deneyime dönüştü.

Yaylalara çıkan sürücüler ve doğaseverler, karın etkisiyle değişen yol koşullarına dikkat çekti; bölgedeki arazi araçlarının görsel zenginliği ve beyaz örtünün oluşturduğu estetik, etkinliği izleyenlere farklı anlar sundu. Hem doğa hem de motor sporları meraklıları için hafta sonu, sonbahardan kışa geçişin somut bir gösterisine tanıklık etme fırsatı oldu.

doğanın geçişi ve yerel etkiler

Düzce'de yaşanan bu kısa süreli kar yağışı, bölgedeki doğal döngünün mevsimler arası geçişini gözler önüne serdi. Yaylalarda oluşan kar örtüsü, yerel ulaşım ve etkinlik planları üzerinde geçici etkiler yaratabilir; bölgeye çıkış yapanların hava ve yol durumunu takip etmeleri öneriliyor. Genel olarak, off-road etkinliği katılımcıları için hafta sonu, beklenmedik bir şekilde ‘kışa merhaba’ anısına dönüştü.

DÜZCE’NİN YÜKSEK KESİMLERİNDE HAFTA SONU ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ, YERİNİ KAR YAĞIŞINA BIRAKTI. SİNEKLİ, KARDÜZ, ÇAVUŞİN VE PÜRENLİ YAYLALARINDA KAR KALINLIĞI YER YER 20 SANTİMETREYE ULAŞIRKEN, BÖLGEYE ÇIKAN OFFROAD TUTKUNLARI SONBAHARA VEDA ETKİNLİĞİNDE KAR SÜRPRİZİYLE KARŞILAŞTI.