Düzce'de afet merkezinde yağışlara karşı seferberlik

koordinasyon toplantısı:

İçişleri Bakan Yardımcısı Dr. Mehmet Cangir başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Düzce Valisi Mehmet Makas, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, son dönemde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle etkilenen bölgelerde yürütülen çalışmaların koordinasyonu ele alındı. Katılımcılar, sahadan gelen durum raporlarını değerlendirerek vatandaşların güvenliğinin sağlanması için alınması gereken ilave tedbirleri görüştü. Kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi, risk tespiti ve müdahale hazırlıklarının uyum içinde sürdürülmesi üzerinde duruldu.

sahadaki çalışmalar:

Afet yönetim merkezindeki görüşmeler, sahadaki ekiplerin durumunu ve ihtiyaçlarını hızlı şekilde tespit etmeye yönelik veri paylaşımı ile ilerledi. Toplantıda, yürütülen arama-kurtarma, tahliye hazırlıkları ve zarar görebilecek alanlara yönelik önlemler gibi uygulamaların koordineli biçimde sürdürülmesi gerektiği vurgulandı. İlgili kurumların görev alanlarına göre sorumluluk dağılımı ve iletişim hatlarının netleştirilmesi önceliklendirdi.

valinin değerlendirmesi:

Vali Mehmet Makas, toplantı sonunda kurum yöneticilerine teşekkür ederek sahadaki çalışmalar için kolaylık diledi. Makas, Düzce ve çevresinde devam eden yoğun yağışlara karşı tüm paydaşlarla birlikte gerekli tedbirlerin alındığını belirtti ve toplantının verimli geçtiğini ifade etti. Makas sözlerini, "Rabbim Düzce’mizi, ülkemizi ve aziz milletimizi her tür afetten muhafaza buyursun" diye tamamladı.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI DR. MEHMET CANGİR VE DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS’IN KATILIMIYLA İL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ’NDE KOORDİNASYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.