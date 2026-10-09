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Düzce’de ambulans sürücülerine zorlu parkurda güvenli sürüş eğitimi

Düzce İl Ambulans Servisi'nin 18 kursiyer ve 8 eğitmenle yürüttüğü dört günlük eğitimde teorik dersler ve zorlu parkurlarla ambulans kazalarının azaltılması hedefleniyor.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 10:52

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EDİTÖR: Serkan Varol

Düzce’de ambulans sürücülerine zorlu parkurda güvenli sürüş eğitimi

eğitim programı ve hedefleri:

Düzce İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından düzenlenen program, 18 kursiyer ve 8 eğitmen ile yürütülüyor. Eğitimdeki temel amaç, ambulans kazalarının önüne geçmek ve sürücülerin acil durumlarda daha güvenli, dikkatli ve defansif sürüş teknikleri kullanmasını sağlamak olarak açıklandı. Daha önce Kocaeli'de gerçekleştirilen eğitimler, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü'nün girişimleri sonucu Düzce'de tahsis edilen parkurda yapılmaya başlandı.

Eğitim kapsamı dört günlük bir programdan oluşuyor: bir gün teorik eğitim, iki gün uygulamalı parkur çalışması ve bir gün sınav. Başhekim Dr. Ayşenaz Özcan programın bu yapısıyla eğitimlerin daha rahat koşullarda yürütüldüğünü ve personelin yaklaşık yüzde 70'inin eğitimi tamamladığını belirtti. Hedef, tüm personele bu eğitimi vermek ve sahada riskleri azaltmak.

uygulamalı parkurlar ve senaryolar:

Koordinatör Süleyman Yavuz uygulamalı bölümde kursiyerlerin gerçek vakalara benzer senaryolarla sınandığını belirtti. Eğitim alanında paralel park, artı park, kontrollü frenleme, ABS sisteminin devreye girmesi, engelden kaçınma ve slalom gibi parkurlar yer alıyor. Bu düzeneklerle, özellikle baskı altında ve ani karar verilmesi gereken durumlarda sürücülerin doğru ve güvenli karar alma becerileri geliştirilmeye çalışılıyor.

Teorik oturumlarda ise ışıklı ve sesli uyarı sistemlerinin kullanımı, ambulans çeşitleri ve teknik özellikleri, güvenli sürücü davranışlarının geliştirilmesi, telsiz kullanımı ve ambulans bakımı gibi konular ele alınıyor; bu bilgiler uygulamayla pekiştiriliyor.

sınav aşaması ve beklenen çıktılar:

Eğitimin son gününde kursiyerler sınava tabi tutuluyor. Koordinatör Yavuz, bugün itibarıyla 18 katılımcıdan 5'inin sınavını tamamladığını aktardı. Eğitimin Düzce'de yapılmasının yerel yönetimler açısından önemli bir kazanım olduğu ve bu imkanın sağlanmasında emeği geçen yöneticilere teşekkür edildiği belirtildi.

Yetkililer, programın amaçlarının personelin tamamına ulaşmak, görevlerin kazasız yerine getirilmesini sağlamak ve ambulans ekiplerinde kalıcı defansif sürüş alışkanlıkları oluşturmak olduğunu vurguluyor.

DÜZCE&#039;DE SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK DÜZENLENEN AMBULANS SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ&#039;NDE SÜRÜCÜLER...

DÜZCE'DE SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK DÜZENLENEN AMBULANS SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ'NDE SÜRÜCÜLER, GERÇEK VAKALARDA KARŞILAŞABİLECEKLERİ ZORLU ŞARTLARA KARŞI TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİMDEN GEÇİRİLİYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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