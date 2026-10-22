Düzce'de asfalt seferberliği sürüyor: ekipler gece gündüz sahada

Düzce'de asfalt çalışmaları yeniden hız kazandı

Düzce Belediyesi ekipleri, yağışlı günlerin sona ermesi ve zeminin kurumasıyla birlikte asfalt programına kaldıkları yerden devam ediyor. Çalışmalar, kent merkezi ve çevresindeki planlı program doğrultusunda eş zamanlı yürütülüyor.

zemin hazırlığı ve uygulama süreci:

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, öncelikle zemini asfalt serimine uygun hale getirmek için kazıma ve malzeme düzenleme işlerine odaklanıyor. Cumhuriyet, Aziziye ve Arapçiftliği mahallelerinde zemini hazır hale getirilen noktalar sıcak asfalt ile kaplanıyor; uygulama tamamlanan kesimlerde ise sürüş güvenliğini sağlamak amacıyla yol çizgi çalışmaları yürütülüyor.

7/24 mesai ve öncelikli bölgeler:

Belediye, yaklaşık 2 aydır 7 gün 24 saat olarak sürdürdüğü asfalt programını, mevsim şartları el verdiği sürece aralıksız uygulamayı planlıyor. Trafik yoğunluğunun yüksek olduğu güzergâhlar ile altyapı çalışmaları tamamlanan bölgeler öncelikli olarak ele alınıyor; gece yürütülecek çalışmalarla hem uygulama hızı artırılacak hem de gündüz trafik akışında aksama en aza indirgenecek.

Yetkililer, çalışma takviminin hava koşullarına göre şekillendiğini ve zeminin uygunlaşmasıyla ekiplerin planlanan programı eksiksiz uygulamaya devam edeceğini belirtiyor. Vatandaşlardan ise geçici ulaşım düzenlemelerine ve uyarı işaretlerine dikkat etmeleri isteniyor.

DÜZCE BELEDİYESİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ASFALT ÇALIŞMALARI HAVA ŞARTLARININ UYGUN SEVİYEYE GELMESİ İLE BİRLİKTE KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR. CUMHURİYET, AZİZİYE VE ARAPÇİFTLİĞİ MAHALLELERİNDE ÇALIŞAN EKİPLER BİR YANDAN KAZIMA VE ASFALT SERME BİR YANDAN DA TAMAMLANAN NOKTALARDA YOL ÇİZGİ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR.