Düzce'de DOSKİM ile engelli istihdamında yeni dönem

DOSKİM değerlendirme toplantısı belediye başkanlığı çatısı altında yapıldı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, DOSKİM Projesi kapsamında dezavantajlı bireylerin sosyal hayata kazandırılması ve istihdam olanaklarının artırılmasına dönük adımlar masaya yatırıldı. Toplantı, Düzce Belediyesi tarafından özel bireylerin ağırlıklı çalıştığı Kusur Kafe'de düzenlendi.

Toplantıya Düzce TSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce TSO Meclis Başkanı Tanju Acar ile Organize Sanayi Bölgeleri müdürleri katıldı. Bir araya gelen paydaşlar, projenin uygulama aşamaları, üretim alanları ve istihdam modellerine ilişkin teknik ve lojistik gereksinimleri değerlendirdi.

projenin hedefleri:

Toplantıda vurgulanan öncelik, dezavantajlı bireylerin sosyal yaşam içinde daha etkin rol almasını sağlamak ve sürdürülebilir istihdam yaratmak oldu. Başkan Özlü, 'Dezavantajlı kardeşlerimizi sosyal yaşama kazandırmak, istihdamla buluşturmak için atılacak her adımın en büyük destekçisi biziz. DOSKİM Projemizi el birliği ile inşa etmek için çalışmalara başlıyoruz. Bu şehre en güzelini, en eşsizini, en kalıcısını yine biz yaparız' ifadeleriyle projenin belediye nezdindeki kararlılığını dile getirdi.

Projede ağırlıklı olarak engelli bireylerin üretim süreçlerine dahil edilmesi ve onların özel yeteneklerinin değerlendirilmesi amaçlanıyor. Bu yaklaşım, hem bireylerin maddi bağımsızlığını güçlendirmeyi hem de yerel ekonomiye yeni katılım kanalları açmayı hedefliyor.

hibe desteği ve sanayi iş birliği:

Düzce OSB Korumalı İş Merkezi Projesiyle uyumlu hazırlanan DOSKİM +1 Projesi için Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında 4 milyon 500 bin TL hibe desteği sağlandığı paylaşıldı. Bu kaynak, merkez altyapısının kurulması, eğitim programları ve üretim birimlerinin donatılması için kullanılacak.

Projeye ilişkin söz alan Düzce TSO Meclis Başkanı Tanju Acar, sanayi kuruluşlarının projeye sıcak baktığını belirtti: 'Projeye fabrika sahipleri de sıcak bakıyor. Çünkü devlet, fabrikalara engelli çalıştırma mecburiyeti koydu. Firmalar da bu mecburiyeti hazırlanan proje ile gerçekleştirecekler. Bu nedenle sıcak bakıyorlar.' Acar'ın değerlendirmesi, özel sektör ile kamu desteklerinin paralel ilerlemesinin önemine işaret etti.

Toplantı sonucunda, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, iş gücü eşleştirme mekanizmalarının oluşturulması ve proje takviminin netleştirilmesi yönünde mutabakat sağlandı. Yerel yönetim, ticaret odası ve OSB temsilcileri önümüzdeki dönemde uygulama adımlarını ortaklaşa yürüteceklerini bildirdi.

Bu adımların tamamlanmasıyla birlikte Düzce'de engelli bireylerin hem sosyal hayata daha güçlü katılımı hem de kalıcı istihdam olanaklarına erişiminin artması hedefleniyor.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ BAŞKANLIĞINDA, DOSKİM PROJESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTIDA, DEZAVANTAJLI BİREYLERİN SOSYAL HAYATA KAZANDIRILMASI VE İSTİHDAM İMKANLARININ ARTIRILMASINA YÖNELİK ATILACAK ADIMLAR ELE ALINDI.