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Düzce'de fırtına hasarına karşı ağaç temizliği seferberliği

Düzce'de gece etkili fırtına ve sağanak sonucu devrilen veya risk taşıyan ağaçlar belediye ekipleri tarafından kaldırılıyor; halk uyarıldı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 14:57

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EDİTÖR: Aslı Han

Düzce'de fırtına hasarına karşı ağaç temizliği seferberliği

düzce'de fırtına sonrası ağaç kaldırma çalışmaları:

Düzce'de dün gece etkili olan fırtına ve sağanak, kent genelinde bazı ağaçların devrilmesine ve başka ağaçların devrilme riski taşımasına neden oldu. Bu durumun yol açtığı olası can ve mal kaybını önlemek için Düzce Belediyesi ekipleri hızla sahaya çıkarak tehlike oluşturan ağaçların kaldırılması ve güvenli hale getirilmesi çalışmasına başladı.

ekiplerin müdahalesi:

Müdahale ekipleri, önceliği trafik güvenliğini ve yaya akışını etkileyen noktalara vererek, devrilmiş ağaçları ve tehlike arz eden dalları temizliyor. Çalışmalar aralıksız sürdürülürken ekipler, hasarın büyümesini önlemek için koordineli biçimde hareket ediyor ve bölge bölge tarama yapıyor.

vatandaşlara uyarılar:

Belediye yetkilileri, vatandaşları can ve mal güvenliği konusunda dikkatli olmaya çağırdı. Özellikle araçların ağaçların altına park edilmemesi ve risk oluşturan ağaçlardan uzak durulması gerektiği vurgulandı. Tehlike arz eden durumların bildirilmesi için 112 Acil Çağrı Merkezi veya 153 Beyaz Masa ihbar hattına başvurulması istendi.

Yetkililer, hava koşullarının normale dönmesine kadar benzer risklerin devam edebileceğini belirterek, vatandaşların uyarılara uymasının önemine dikkat çekti.

DÜZCE&#039;DE FIRTINADA DEVRİLEN AĞAÇLAR KALDIRILIYOR

DÜZCE'DE FIRTINADA DEVRİLEN AĞAÇLAR KALDIRILIYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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