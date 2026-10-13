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Düzce'de köy yolları güçleniyor: Göktepe'de soğuk asfalt hazırlığı

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Akçakoca'ya bağlı Göktepe Köyü'nde sathi kaplama (soğuk asfalt) öncesi altyapı çalışması yürütüyor; hedef yol konforu ve güvenliğinin artırılması.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 13:20

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EDİTÖR: Aslı Han

Düzce'de köy yolları güçleniyor: Göktepe'de soğuk asfalt hazırlığı

çalışmanın kapsamı:

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Akçakoca ilçesine bağlı Göktepe Köyü sınırlarında sathi kaplama öncesi altyapı düzenlemelerini sürdürüyor. Ekipler, yolun yüzeyine uygulama yapılmadan önce zemin hazırlığı, drenaj ve gerekli tesviye çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Yerel yetkililer, yürütülen çalışmaların amacının köy yollarında sürdürülebilir ulaşım konforu sağlamak ve trafik güvenliğini artırmak olduğunu belirtiyor. Planlanan işlem tamamlandığında, bölgeye sathi kaplama (soğuk asfalt) uygulanarak yol dayanıklılığı yükseltilecek.

uygulama planı ve beklentiler:

Altyapı çalışmalarının bitirilmesinin ardından ekipler sathi kaplama aşamasına geçecek. Çalışmaların, il genelindeki köy yollarında ulaşım kalitesini iyileştirme hedefi doğrultusunda belirlenen plan ve program çerçevesinde sürdürüldüğü açıklandı.

Yetkililer, uygulamanın tamamlanmasıyla hem günlük ulaşımda rahatlama hem de kötü hava koşullarına karşı yol güvenliğinde artış beklediklerini ifade etti. Bölge sakinleri için kısa vadede çalışma kaynaklı trafik düzenlemeleri olabilir, ancak uzun vadede konfor ve güvenlik artışı amaçlanıyor.

Bu adımlar, Düzce genelinde köy yollarına yönelik bakım ve yenileme çalışmalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor ve yetkililer programın kesintisiz uygulanacağını vurguluyor.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ, AKÇAKOCA İLÇESİNE BAĞLI GÖKTEPE KÖYÜ’NDE SATHİ KAPLAMA (SOĞUK...

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ, AKÇAKOCA İLÇESİNE BAĞLI GÖKTEPE KÖYÜ’NDE SATHİ KAPLAMA (SOĞUK ASFALT) ÖNCESİ ALTYAPI ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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