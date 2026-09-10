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Muğla'da Eğitim-Bir-Sen genel kuruluyla birlik mesajı verdi

Eğitim-Bir-Sen Muğla Şubesi'nde olağan genel kurul 1 Eylül'de başladı; Başkan Önder Uçak, birlik içinde eğitim çalışanlarının haklarını savunacaklarını söyledi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 13:11

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Muğla'da Eğitim-Bir-Sen genel kuruluyla birlik mesajı verdi

Genel kurul süreci başladı:

Eğitim-Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, sendikanın olağan genel kurul sürecinin 1 Eylül itibarıyla başladığını açıkladı. Uçak, sürecin teşkilat, üyeler ve eğitim camiası için hayırlı olmasını diledi ve genel kurulun sendikanın çalışmalarını güçlendireceğini vurguladı.

Uçak, sendikanın kuruluş felsefesine atıfta bulunarak, mücadelenin sadece gündelik taleplerin ötesinde bir misyon taşıdığını ifade etti. Açıklamasında, sendikanın hak ve kazanımları savunma kararlılığını öne çıkardı.

Kurucu mirası ve sendikal hedefler:

Uçak, Eğitim-Bir-Sen’in kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan’ın ortaya koyduğu medeniyet anlayışından güç aldıklarını belirterek, "Eğitim-Bir-Sen; Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan’ın medeniyet ufkundan beslenen, gücünü geleceği inşa etmekten alan soylu bir erdemliler hareketidir. Bizim davamız, gündelik hesapların ötesinde bir millet ve medeniyet davasıdır," sözlerine yer verdi.

Muğla'da birlik ve gelecek vurgusu:

Şube başkanı, Muğla genelinde teşkilatın birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğini belirtti. "Muğla’mızın her köşesinde sarsılmaz bir kardeşlik hukukuyla, ‘ben’i ‘biz’e feda ederek vefayla yol alıyoruz. Eğitim çalışanlarımızın kazanımlarını artırmak, sendikal mücadelemizi kararlılıkla sürdürmek ve geleceğe daha güçlü yürümek için omuz omuza, tek yürek halindeyiz," dedi.

Uçak, genel kurulun ardından sendikanın Muğla’daki çalışmalarının daha da güçleneceğini, teşkilatın duruşuyla başarı bayrağının yukarı taşınacağını söyledi ve "Genel kurulumuzun teşkilatımıza, üyelerimize ve tüm eğitim camiamıza hayırlar getirmesini diliyorum. Birlik ve beraberlik içinde hareketlenecek, bereketlenerek büyümeye devam edeceğiz" ifadeleriyle sürece destek çağrısında bulundu.

EĞİTİM-BİR-SEN MUĞLA ŞUBE BAŞKANI ÖNDER UÇAK

EĞİTİM-BİR-SEN MUĞLA ŞUBE BAŞKANI ÖNDER UÇAK

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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