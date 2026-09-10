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Kepez'in kursları öğrencileri üniversite ve liseye taşıdı

Kepez Belediyesi'nin kursları YKS'de 163 öğrenciden 131'ini ilk 1 milyona soktu; LGS'de 9 öğrenci yüzde 10'luk dilime girip liselere yerleşti.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 13:05

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kepez'in kursları öğrencileri üniversite ve liseye taşıdı

yks sonuçları:

Kepez Belediyesi’nin eğitim desteği kapsamında yürüttüğü Destek Eğitim Kursları, 2025-2026 eğitim döneminde YKS sonuçlarıyla öne çıktı. Yasin Naci Ağaroğlu Eğitim Merkezi’nde hazırlanan 163 öğrenciden 131’i ilk 1 milyonluk başarı dilimine girdi. Listede en yüksek sıralama 3 bin 907 ile Serhat Bayram Toktaş’a ait olurken, öğrencilerin başarı sıralamaları 3 bin 907’den 900 bine kadar uzandı.

YKS’de ayrıca 5 öğrenci ilk 50 binlik dilimde yer aldı. Bu dereceler, Kepez’in kurslarının sınav hazırlığında sağladığı düzenli çalışmanın ve yönlendirmenin somut göstergesi olarak değerlendiriliyor.

tercihler ve yerleşme eğilimleri:

Tercih döneminde öğrenciler hukuk, eczacılık, psikoloji, hemşirelik, fizyoterapi, mühendislik ve sağlık alanlarındaki programları tercih ederek farklı fakültelere yerleşme başarısı gösterdi. İlk 100 binlik dilimde yer alan 11 öğrencinin tercihleri arasında hukuk, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, eczacılık, sınıf öğretmenliği, çocuk gelişimi ve hemşirelik gibi bölümler dikkat çekti.

Başarı sıralaması yükseldikçe tercih yelpazesi genişledi; siyaset ve kamu yönetimi, tapu kadastro, mimarlık, tarım, maliye ve sosyal hizmet gibi alanlarda da yerleşmeler görüldü. Sağlık alanındaki tercih yoğunluğu hem lisans hem de önlisans programlarında hissedildi; hemşirelik, fizyoterapi ve rehabilitasyonun yanı sıra optisyenlik, radyoterapi, diyaliz, ağız ve diş sağlığı, ameliyathane hizmetleri, ilk ve acil yardım, eczane hizmetleri ve sağlık yönetimi gibi programlar tercih edildi.

lgs başarısı ve kursların rolü:

Kepez’in etüt merkezlerinden eğitim alan öğrenciler LGS’de de önemli sonuçlar elde etti. 9 öğrenci yüzde 10’luk dilime girerek Fen Liseleri ve Anadolu Liseleri’ne yerleşme hakkı kazandı. Belediye tarafından sağlanan etüt, rehberlik ve deneme sınavları gibi destek uygulamalarının, öğrencilerin sıralamalarda olumlu yönde etkisi olduğu vurgulanıyor.

Başarıda emeği geçen öğretmenler, rehber öğretmenler ve kurs koordinatörlerinin düzenli takibi ile öğrencilerin sınav stratejilerini geliştirdikleri belirtiliyor. Kepez’in merkezi kurs uygulaması, öğrencilere akademik destek sağlamanın yanı sıra tercih süreçlerinde de danışmanlık sunuyor.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, konuyla ilgili olarak, "Eğitim alanında sunduğumuz desteklerle gençlerimizin potansiyellerini ortaya çıkarmalarına katkı sunmak, onların hedeflerine giden yolda yanlarında olmak en büyük önceliğimiz. Kepez’in gençleri için eğitim yatırımlarımızı ve desteğimizi artırarak sürdüreceğiz. Yarınımızın geleceği gençlerimizle gurur duyuyoruz" dedi.

KEPEZ BELEDİYESİ’NİN DESTEK EĞİTİM KURSLARI, YKS VE LGS SONUÇLARINDA ELDE EDİLEN BAŞARILARLA...

KEPEZ BELEDİYESİ’NİN DESTEK EĞİTİM KURSLARI, YKS VE LGS SONUÇLARINDA ELDE EDİLEN BAŞARILARLA DİKKAT ÇEKTİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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