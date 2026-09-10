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Düzce'de palamut bereketi: balıkçı horonla tazeliği anlattı

Düzce'nin Akçakoca'sında balıkçı İsrafil Işık, denizden çıkan taze palamutların bolluğunu balıklarla horon oynayarak gösterdi; fiyatlar 100 TL'den 75 TL'ye düştü.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 13:21

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce'de palamut bereketi: balıkçı horonla tazeliği anlattı

Düzce'de palamut bereketi: balıkçı horonla tazeliği anlattı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizden dönen balıkçılar, bu hafta tezgâhlara taze palamut getirdi. Bölgede geçen haftaya göre avın artması fiyatlara doğrudan yansıdı; yaklaşık 500 gram gelen palamutlar, önceki fiyatı olan 100 liradan 75 liraya düştü.

balık bolluğu tezgaha yansıdı:

Akçakoca açıklarında bereketli geçen avlanma, tezgâhlarda daha fazla palamut görünmesine neden oldu. Bölgedeki balıkçılar, artan verimi satış fiyatlarına yansıtarak tüketicinin cebine olumlu yansıma sağlamayı tercih etti.

balıkçıdan ilginç tanıtım yöntemi:

Balıkçılık yapan İsrafil Işık, tazeliği vurgulamak için dikkat çekici bir yol seçti. Karadeniz yöresi müziği eşliğinde hem palamutları oynatarak hem de kendisi horon oynayarak tezgâhtaki balıkların denizden yeni çıktığını göstermeye çalıştı. Işık, görüntüler sırasında şu ifadeleri kullandı: "Balıklar taze. Denizden yeni çıktı. Baksana horon oynuyorlar horon. Maşallah, maşallah."

İsrafil Işık, palamutları 75 liradan satışa sunduklarını belirterek, balığın "anne sütünden sonra en doğal besin" olduğunu söyledi. Ayrıca, denizde bugün "bolluk var, bereket var" diyerek elde edilen verimi halkla paylaşacaklarını; parası olmayanlara ise gerektiğinde ücretsiz dağıtım yapılacağını ekledi.

Bu uygulama hem yerel ilginin çekilmesini sağladı hem de taze deniz ürünlerine erişimi kolaylaştırdı. Tüketiciler, fiyat düşüşü ve balıkçının açık yaklaşımı sayesinde tezgâhlarda daha fazla palamutla karşılaştıklarını ifade ediyor.

Düzce’de taze balıkları göstermek için hem palamutları oynattı hem kendisi horon oynadı

Düzce’de taze balıkları göstermek için hem palamutları oynattı hem kendisi horon oynadı

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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