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Düzce'de sabah sporu için anneler bir araya geliyor

Düzce Belediyesi'nin 'Çocuklar Okula, Anneler Spora' etkinliği Merkez Park'ta başladı; Pazartesi, Çarşamba, Cuma 09.30'da anneler antrenörlerle spor yapıyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 08:21

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Düzce'de sabah sporu için anneler bir araya geliyor

Düzce'de sabah sporu için anneler bir araya geliyor

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte hayata geçirdiği projelerden birine daha imza attı. 'Çocuklar Okula, Anneler Spora' adı verilen etkinlikle anneler de düzenlenen sportif programlara dahil edildi.

etkinliğin içeriği ve uygulama biçimi:

Bugün başlayan etkinliklerin adresi Merkez Park olarak belirlendi. Açık alanda gerçekleştirilen program, sabah saatlerinde güne zinde başlamak isteyen anneleri bir araya getiriyor. İlk buluşmada katılımcılar antrenörler eşliğinde grup yürüyüşü yaptı; ardından katılımcılara yönelik vücut analiz ölçümleri ile seans sonlandırıldı.

katılım, takvim ve hedefler:

Etkinlikler, her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 09.30'da düzenlenecek. Müdürlükten yapılan açıklamada, antrenör desteğiyle pek çok seviyeden kadının programa katılabileceği, düzenli aktivitenin fiziksel ve sosyal faydalarının öne çıkarıldığı belirtildi. İlk gün anneler, antrenörlerin yönlendirmeleriyle spor dolu bir sabah geçirdi ve projeyi hazırlayanlara teşekkürlerini iletti.

Müdürlük, kent genelinde okullar, camiler, mahalleler ve parklar gibi farklı mekânları spor yapmaya elverişli alanlar olarak kullandıklarını vurgulayarak, 'Spor Şehri Düzce' sloganını 7'den 70'e yerel halka aşılamayı sürdürdüğünü kaydetti. Proje, aile katılımını destekleyerek hem çocukların hem de annelerin günlük rutine hareket eklemesini amaçlıyor.

DÜZCE BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNİN BAŞLAMASIYLA...

DÜZCE BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNİN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE BAŞLATTIĞI SPORTİF ETKİNLİKLERİNE ‘ÇOCUKLAR OKULA, ANNELER SPORA’ PROJESİ İLE ANNELERİ DE DAHİL ETTİ. BUGÜN BAŞLAYAN VE HAFTANIN 3 GÜNÜ DEVAM EDECEK ETKİNLİKLERİN ADRESİ MERKEZ PARK OLARAK BELİRLENDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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