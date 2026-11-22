Kilis'te yeni kütüphanenin temeli atıldı

Kilis Belediyesi tarafından şehrin eğitim ve kültür yaşamına katkı sağlaması amacıyla yeni bir kütüphanenin temeli atıldı. Açıklamaya göre proje, kentin bilgiye erişim altyapısını güçlendirmek ve kültürel olanakları artırmak için planlandı.

Amaç ve hedefler:

Proje kapsamında gençlerin daha iyi imkânlarda ders çalışabilmesi, çocukların erken yaşta kitapla buluşması ve vatandaşların bilgiye erişiminin kolaylaştırılması öne çıkan hedefler arasında yer alıyor. Kütüphanenin; okuma, araştırma ve çalışmaya uygun mekânlar sunması hedefleniyor.

Belediyenin değerlendirmesi:

Kilis Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, kütüphanenin Kilis'e hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca projenin şehrin geleceğine, gençlerin hayallerine ve eğitimine katkı sunmaya devam edeceği vurgulandı.

Temel atma töreniyle başlayan süreç, kentin kültürel donanımını güçlendirmeye yönelik adımların bir parçası olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, kütüphanenin hizmete girmesiyle birlikte kent halkının bilgiye ulaşımında somut kolaylıklar sağlanacağını belirtti.

KİLİS’TE YENİ KÜTÜPHANENİN TEMELİ ATILDI