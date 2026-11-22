Sinop'ta ara tatilde sanat atölyesi

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ara tatilde düzenlenen sanat atölyesinde çocuklar bir araya geldi. Etkinlikte katılımcılar resim yaparak hem eğlendi hem de yeteneklerini ortaya koydu.

Atölyenin amacı ve yaklaşımı:

Programın temel hedefi çocukların üreticiliğini geliştirmek, duygusal ifade becerilerini güçlendirmek ve akranlarıyla sosyal bağlarını desteklemekti. Küçük katılımcılar farklı malzemelerle denemeler yaparak yaratıcılıklarını genişletme fırsatı buldu.

Birlikte üretmenin ve paylaşmanın önemi:

Etkinlik süresince eğitmenler, paylaşım ve takım çalışmasını teşvik eden bir ortam oluşturdu. Birlikte üretme süreçleri, çocukların özgüvenini artırırken iletişim ve empati becerilerini de pekiştirdi.

Katılımcılar yaptıkları resimlerle hem hayal güçlerini sergiledi hem de ara tatili verimli ve yaratıcı bir şekilde değerlendirmiş oldu. Etkinlik, çocukların sosyal ve duygusal gelişimine katkı sağlama amacıyla planlandı ve uygulanmaya devam edecek çalışmaların örneğini oluşturdu.

SİNOP'TA SOSYAL HİZMET MODELLERİNDEN YARARLANAN ÇOCUKLAR, ARA TATİL KAPSAMINDA DÜZENLENEN SANAT ATÖLYESİNDE HAYAL GÜÇLERİNİ VE YETENEKLERİNİ ORTAYA KOYDU.