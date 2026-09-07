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Düzce'de trafikte hız ve kural denetimi: yüzlerce sürücüye ceza

Düzce'de trafik ekipleri yaklaşık 8 bin aracı denetledi; hız, kask ve emniyet kemeri ihlalleri başta olmak üzere 669 sürücüye işlem yapıldı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 09:46

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Düzce'de trafikte hız ve kural denetimi: yüzlerce sürücüye ceza

Denetim sonuçları

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, il genelinde son bir hafta içinde gerçekleştirdikleri kontrollerde çok sayıda aracı ve sürücüyü denetledi. Yapılan uygulamalarda öncelik hız, emniyet kemeri ve motosiklet güvenliği gibi temel trafik kurallarına verildi.

Denetim kapsamı:

Yetkililerce bildirilen rakamlara göre 6 bin 380 araç ve 1 bin 284 motosiklet kontrol edildi; toplamda 8 bine yakın araç ve sürücü denetimi yapıldı. Bu uygulamalar sonucunda çeşitli ihlaller nedeniyle 669 sürücü hakkında cezai işlem uygulandı ve 127 sürücü hız ihlali nedeniyle radara takıldı.

Başlıca ihlaller ve yaptırımlar:

Denetimlerde tespit edilen başlıca kural ihlalleri şöyle sıralandı: 127 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 14 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 65 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan, 39 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 14 sürücüye seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan ceza uygulandı. Ayrıca 2 sürücüye ses ve gürültü, 14 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 1 sürücüye abart egzozdan işlem yapıldı ve 87 araç trafikten men edildi.

Uygulamalar, trafik disiplinini sağlama ve kara yolu güvenliğini artırma amacıyla planlı şekilde yürütüldü. Yetkililer, sürücüleri hız, emniyet kemeri ve kask gibi temel kurallara uymaya davet etti.

DÜZCE&#039;DE TRAFİK POLİSLERİ TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERDE 6 BİN 380 ARAÇ, BİN 284 MOTOSİKLET...

DÜZCE'DE TRAFİK POLİSLERİ TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERDE 6 BİN 380 ARAÇ, BİN 284 MOTOSİKLET DENETLENİRKEN 669 SÜRÜCÜYE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN CEZAİ İŞLEM UYGULANDI, 127 SÜRÜCÜ İSE RADARA GİRDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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