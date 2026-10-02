Düzce’de yeşil alanlara bakım seferberliği: yabani ot temizliği hız kazandı

Düzce Belediyesi'nin saha çalışması:

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki park, yeşil alan ve refüjlerde yürüttükleri bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, daha temiz ve düzenli bir kent görünümü sağlamak amacıyla sahada öncelikli olarak yabani ot temizliği gerçekleştiriyor.

Programlı bakım ve alan koruma:

Çalışmalar, belediyenin belirlediği program doğrultusunda planlanıyor ve yürütülüyor. Düzenli müdahalelerle yeşil alanların korunması, peyzaj dokusunun muhafazası ve ortak kullanım alanlarının estetik görünümünün iyileştirilmesi hedefleniyor.

Hedef: vatandaşların kullanımına uygun alanlar:

Ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde vatandaşların kullanımına açık alanların daha bakımlı hale getirilmesi amaçlanıyor. Belediye, sahadaki düzenin sürekliliğini sağlamak için bakım programlarını tekrarlıyor ve çevre düzenlemelerine öncelik veriyor.

Belediye yetkilileri, kent genelinde yürütülen bakım faaliyetlerinin şehir estetiğine katkı sağlayacağını ve yeşil alanların korunmasının toplum sağlığı ile yaşam kalitesine olumlu yansıyacağını vurguluyor.

DÜZCE BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT GENELİNDEKİ YEŞİL ALANLARIN DAHA TEMİZ VE BAKIMLI GÖRÜNMESİ İÇİN YABANİ OT TEMİZLİĞİ ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.