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Düzce'den yükseliş: 1864 Düzce Spor Kulübü 1. lige terfi etti

1864 Düzce Spor Kulübü, Gölbaşı'ndaki 2026 kulüpler arası yükselme müsabakalarında 45 takım arasında şampiyon olarak 1. Lig’e yükseldi; Düzce 10 takımla katıldı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 10:17

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Düzce'den yükseliş: 1864 Düzce Spor Kulübü 1. lige terfi etti

1864 Düzce Spor Kulübü'nden 1. Lig başarısı

2026 Yılı Kulüpler Arası 1. Lig’e Yükselme Müsabakaları, Türkiye Bilardo Federasyonu Gölbaşı Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Organizasyona Türkiye’nin farklı illerinden toplam 45 takım katıldı ve mücadeleler sonucunda 1864 Düzce Spor Kulübü şampiyonluğa ulaşarak 1. Lig’e yükselme hakkı kazandı.

turnuva ve kulübün kadrosu:

1864 Düzce Spor Kulübü, turnuvada Fatih Kerim Öztürk, Turgay Orak, Muharrem Peker, Emrullah Başeğmez ve Abdullah Kaya’dan oluşan bir kadroyla yer aldı. Takım, çekişmeli maçların ardından zirveye çıkarak kent adına önemli bir başarı elde etti.

düzce'nin bilardo profili güçleniyor:

Organizasyona Düzce’den 10 takım ile katılım sağlanması kent bilardosunun tabana yayıldığını ve kulüpler düzeyinde büyümenin sürdüğünü gösterdi. Bu sonuçla Düzce, daha önce 1. Lig’de yer alan Düzce Belediyesi Spor Akademisi Spor Kulübü'nün yanında 1864 Düzce Spor Kulübü ile yeni sezonda iki temsilciyle ligde mücadele edecek.

Şampiyonluğun ardından kulüp yönetimi ve sporcuların elde ettiği başarı, ilde bilardo sporuna olan ilgiyi artırmayı ve altyapı çalışmalarına ivme kazandırmayı hedefliyor.

KULÜPLER ARASI 1. LİG’E YÜKSELME MÜSABAKALARINDA 1864 DÜZCE SPOR KULÜBÜ ŞAMPİYONLUĞA ULAŞARAK...

KULÜPLER ARASI 1. LİG’E YÜKSELME MÜSABAKALARINDA 1864 DÜZCE SPOR KULÜBÜ ŞAMPİYONLUĞA ULAŞARAK BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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