Düzceli gençlerden TEKNOFEST çıkarması: teknoloji ve tarihle buluşma

Düzce Belediyesi'nden TEKNOFEST gezisi

Düzce Belediyesi, Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu organizasyonuna yönelik bir gezi düzenledi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan organizasyonda, Gençlik Ofisi üyeleri arasından kura ile belirlenen 40 genç programa katıldı. İki günlük seyahat boyunca gençler, hem Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji ürünlerini yakından inceleme hem de bölgenin zengin tarihî ve kültürel mirasını yerinde görme imkânı buldu.

Festivalde teknoloji deneyimi:

Programın ilk gününde katılımcıların adresi, dünyanın önde gelen havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden biri olan TEKNOFEST Güneydoğu oldu. Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki festival alanında gençler; savunma sanayii, havacılık, yapay zekâ ve robotik uygulamalarına dair sergileri gezdi. Ziyaretçiler, Türkiye'nin geliştirdiği yeni nesil sistemleri inceleme fırsatı yakaladı; bunun içinde KIZILELMA, AKINCI, KAAN ve HÜRJET gibi hava araçları yoğun ilgi gördü. Gençler, insansız hava araçlarından roket sistemlerine kadar geniş bir teknoloji yelpazesini yerinde gözlemledi.

Kültür gezisi ve tarihi miras:

Gezinin ikinci gününde program kültür ve tarih ağırlıklı devam etti. Düzceli gençler, insanlık tarihinin en önemli arkeolojik alanlarından biri kabul edilen Göbekli Tepe'yi ziyaret ederek binlerce yıl öncesine ait medeniyet izlerini yerinde inceledi. Ardından Şanlıurfa'nın simgelerinden Balıklıgöle düzenlenen gezide gençler, şehrin tarihî dokusunu ve kültürel atmosferini yakından tanıdı.

Geziye katılan gençler organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirirken, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere ve özellikle Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Belediye tarafından planlanan bu tür etkinliklerin, gençlerin hem teknolojik ufkunu genişlettiği hem de kültürel bilinçlerini güçlendirdiği vurgulandı.

DÜZCE BELEDİYESİ, ŞANLIURFA’DA DÜZENLENEN TEKNOFEST GÜNEYDOĞU ORGANİZASYONU İÇİN GEZİ DÜZENLEDİ. GENÇLİK OFİSİ ÜYELERİ ARASINDA YAPILAN KURA ÇEKİMİ İLE BELİRLENEN 40 GENÇ, DÜZENLENEN GEZİ ORGANİZASYONU KAPSAMINDA ŞANLIURFA’DA HEM YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNİ YAKINDAN GÖRME İMKANI BULDU HEM DE TARİHİ VE KÜLTÜREL GEZİLER YAPTI.