Düzce'nin kaynakları Melenis markasıyla katma değere dönüşüyor

Düzce Üniversitesi, bölgesel kalkınma ve yenilik odaklı ürünler geliştiriyor

Düzce Üniversitesi, bölgesel kalkınma vizyonu çerçevesinde, bilimsel bilgi ile yerel kaynakları birleştirerek katma değer yaratan ürünler sunmaya devam ediyor. Üniversitenin Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü bünyesinde geliştirilen yeni ürün grubu, Melenis markası altında tüketiciye ulaştırılacak.

Yeni ürünler ve kapsamı:

Geliştirilen ürünler gıda maddelerinden kişisel bakıma uzanan bir yelpaze oluşturuyor. Bu kapsamda Aslan Yelesi Mantar Tozu, Kabak Çekirdeği Yağı, Sarı Kantaron Yağı, Aronyalı Bal Tozu, Biberiye ve Nane Kolonyası, Kestane Kolonyası ile Reishi Ekstreli Yenileyici Gece Kremi yer alıyor. Ürünler, yerel hammadde kullanımını temel alan üretim hedefiyle hazırlandı.

Yerel hammaddelerin ürüne dönüşümü:

Kabak Çekirdeği Yağı, bölgedeki Düzce Bal Kabağı'ndan elde edilirken, Sarı Kantaron Yağı üretiminde Düzce'de yetişen kantaron bitkisi kullanıldı. Aronyalı Bal Tozu ise Yığılca balı gibi yerel bir değerin işlenmesiyle geliştirildi. Bu yaklaşım, yöresel tarımsal ve doğal kaynakların ekonomik potansiyelini artırmayı amaçlıyor.

Tarımsal atıklardan sürdürülebilir üretime:

Üniversitenin sürdürülebilir üretim yaklaşımı, mantar temelli ürün geliştirmede dikkat çekiyor. Fındık budama atıklarından üretilen kompostta yetiştirilen mantarlar, Aslan Yelesi Mantar Tozu ile Reishi Ekstreli Yenileyici Gece Kremi gibi ürünlerin hammaddesi oldu. Bu uygulama, tarımsal atıkların üretim süreçlerine yeniden kazandırılması ve çevresel katma değer yaratılması açısından örnek teşkil ediyor.

Üretim süreçlerinde bilimsel araştırmanın ürünleştirilmesi, hem çevresel sürdürülebilirlik hem de bölgesel ekonomik katkı sağlama hedeflerini aynı anda gözetiyor.

Tüketiciye ulaşım ve marka stratejisi:

Melenis markası altında geliştirilen yeni ürünlerin tanıtımı tamamlandığında, çevrim içi satış kanalları aracılığıyla tüketicilere sunulması planlanıyor. Bu adım, ürün çeşitliliğini artırmanın yanı sıra yerel üretimin görünürlüğünü yükseltmeyi ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlıyor.

Sonuç olarak, Düzce Üniversitesi’nin çalışmalarında bilimsel bilgi, yerel kaynaklar ve sürdürülebilir üretim yaklaşımları bir araya getirilerek bölgesel değerlerin katma değere dönüşmesi hedefleniyor. Melenis serisi, bu stratejinin somut bir yansıması olarak pazara girmeye hazırlanıyor.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, BÖLGESEL KALKINMA ODAKLI VİZYONU DOĞRULTUSUNDA KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLER GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİYOR. ÇEVRE VE SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ ALANINDAKİ İHTİSASLAŞMA ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA GELİŞTİRDİĞİ MELENİS MARKALI ÜRÜNLERE YENİ YENİ ÜRÜN GRUBU EKLEYEN DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, BÖLGENİN DOĞAL KAYNAKLARINI VE TARIMSAL ZENGİNLİKLERİNİ BİLİMSEL BİLGİYLE BULUŞTURARAK YENİLİKÇİ ÜRÜNLERE DÖNÜŞTÜRDÜ.