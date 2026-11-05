Düzce’nin kökleri ve renkleri öğrencilerin fırçasında hayat buldu

serginin açılışı ve katılımcılar:

Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSTİBAM) ev sahipliğinde, Düzce Bahçeşehir Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) iş birliğiyle düzenlenen "Düzce’nin Kültürel Belleği: Kökler ve Renkler" başlıklı resim sergisi törenle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide 33 eser sergilendi ve yerel doğa ile kültürel öğelerin öğrenci çalışmalarına nasıl yansıdığı görüldü.

Programda konuşan DÜSTİBAM Müdürü Prof. Dr. Engin Eroğlu, "Düzce Bahçeşehir Bilim ve Sanat Merkezi Resim Bölümü öğrencilerinin Düzce’nin doğal ve kültürel zenginliklerinden ilham alarak hazırladığı sergiye hepiniz hoş geldiniz. Emeği geçen tüm öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, serginin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

amaç ve süreç:

BİLSEM Müdürü Ali Cambaz, projenin temel hedefinin öğrencilerin bölgedeki bitki ve canlı türlerini tanıması, ekosistem ilişkilerini kavraması ve doğaya karşı çevresel farkındalık geliştirmesi olduğunu belirtti. Cambaz, "Üniversitemizle yürüttüğümüz bu ortak çalışma sürecinde hem öğrencilerimiz hem de bizler Düzce’mizin doğal zenginliklerine dair çok değerli bilgiler edindik" diyerek sürecin eğitimsel boyutunu vurguladı.

Öğrencilerin resimlerinde yerel flora ve fauna ile kültürel motiflerin motiflerin nasıl işlendiği dikkat çekti; eserler, hem teknik hem de anlatım açısından genç sanatçıların perspektifini yansıtıyor.

değerlendirme ve kapanış:

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, sergide yer alan 33 eseri başarılı bulduğunu ifade ederek, "Burada öncelikle destekleri için Üniversitemize, okul müdürümüze, öğretmenlerimize, çocuklarımıza ve velilerimize teşekkür ediyorum. Sergide, Düzce’de saklı hazine gibi gördüğümüz; hem korumamız, hem farkındalık oluşturmamız, hem de Düzce dışındakilere tanıtmamız gereken eserler göreceksiniz" sözleriyle çalışmanın önemine dikkat çekti.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Nedim Sözbir ise sergiye ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti ve öğrencilere Düzce’nin doğal zenginliklerini sanatla buluşturdukları için teşekkür etti. Programın sonunda serginin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür belgesi takdim edildi.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜS VE TIBBİ BİTKİLER ÜRETİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (DÜSTİBAM) EV SAHİPLİĞİNDE, DÜZCE BAHÇEŞEHİR BİLİM VE SANAT MERKEZİ (BİLSEM) İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN “DÜZCE’NİN KÜLTÜREL BELLEĞİ: KÖKLER VE RENKLER” BAŞLIKLI RESİM SERGİSİ, TÖRENLE SANATSEVERLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU.