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Düzce'ye modern sanayi şehri Beltaş'ta 162 dükkanın tamamı satıldı

Akınlar Mahallesi'ndeki Beltaş Sanayi Sitesi 2. ve 3. etap çalışmalarında 162 yeni dükkanın tamamı satıldı; altyapı ve teslim hazırlıkları sürüyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 09:27

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce'ye modern sanayi şehri Beltaş'ta 162 dükkanın tamamı satıldı

Beltaş Sanayi Sitesi'nde ikinci ve üçüncü etapta son durum

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Akınlar Mahallesi'nde yapımı süren Beltaş Sanayi Sitesi'nin 2. ve 3. etap çalışmalarını yerinde inceledi. Proje kapsamında inşa edilen toplam 162 dükkânın tamamının alıcı bulduğunu açıklayan Özlü, sahadaki imalat ve altyapı işlemlerinde gelinen aşama hakkında BELTAŞ yetkililerinden bilgi aldı.

Altyapı ve teslimat planı:

Başkan Özlü, sanayi sitesinde yürütülen altyapı çalışmalarının kapsamlı şekilde devam ettiğini vurguladı. Özlü, projede doğalgaz, elektrik, yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon altyapılarının tamamlanacağını belirterek, dükkanların sahiplerine altyapı ve üstyapısı tamamlanmış biçimde teslim edileceğini ifade etti. Belediye yönetimi ayrıca sitenin modern bir mimari dokuya kavuşmasına öncelik verdiklerini kaydetti.

Dükkanların özellikleri ve hedeflenen iş merkezi:

2. ve 3. etapta inşa edilen dükkanların yaklaşık olarak 100 metrekare olduğu, asma kat ilavesiyle toplam kullanım alanının 124 metrekare'ye ulaştığı belirtildi. Özlü, projenin tamamlandığında Beltaş Sanayi Sitesi'nin Düzce için önemli ve modern bir iş merkezi olacağını söyledi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada yeni dükkan üretimine yönelik çalışmaların sürdüğü; bu birimlerin önümüzdeki dönemde satışa çıkarılacağı bildirildi. Projenin tamamen tamamlanmasının ardından bölgenin ticari canlılığına ve istihdama katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Başkan Özlü, incelemelerin ardından, "Biz burada adeta bir sanayi şehri inşa ediyoruz" sözünü yineleyerek projenin şehre hayırlı olmasını diledi ve çalışmaların titizlikle sürdüğünü vurguladı.

Başkan Özlü &quot;Modern bir sanayi şehri kuruyoruz&quot;

Başkan Özlü "Modern bir sanayi şehri kuruyoruz"

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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