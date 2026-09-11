Düziçi'nde sabah vakti başlayan restoran yangını ormana sıçramadan söndürüldü

olay özeti:

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Kurtlar Mahallesi'ndeki Harun Reşit Kalesi içinde bulunan bir restoranda sabah saat 05.50'de yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

müdahale ve kontrol:

Bölgeye Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde alevler çevredeki ormanlık alana ve kale çevresine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

hasar ve inceleme:

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, ancak iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

OSMANİYE’DE RESTORANDA ÇIKAN YANGIN ORMANA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ