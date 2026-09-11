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Düziçi'nde sabah vakti başlayan restoran yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Düziçi'ndeki Harun Reşit Kalesi'ndeki restoranda sabah çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 09:49

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Düziçi'nde sabah vakti başlayan restoran yangını ormana sıçramadan söndürüldü

olay özeti:

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Kurtlar Mahallesi'ndeki Harun Reşit Kalesi içinde bulunan bir restoranda sabah saat 05.50'de yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

müdahale ve kontrol:

Bölgeye Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde alevler çevredeki ormanlık alana ve kale çevresine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

hasar ve inceleme:

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, ancak iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

OSMANİYE’DE RESTORANDA ÇIKAN YANGIN ORMANA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

OSMANİYE’DE RESTORANDA ÇIKAN YANGIN ORMANA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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