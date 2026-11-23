Değirmenocağı'nda serada hasat mesaisi

Osmaniye merkeze bağlı Değirmenocağı köyünde kadınların kurduğu Değirmenocağı Rahime Hatun Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi artan talepleri karşılamak için yoğun mesai yürütüyor. Kooperatif, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü desteğiyle kuruldu; üretim alanı ise DOĞAKA desteğiyle 6 dönüme çıkarıldı.

eğitim, üretim ve deneyim paylaşımı:

Kooperatif üyeleri, sera ve gül yetiştiriciliği kurslarına katılarak teknik bilgi edindi ve Türkiye'nin önemli gül üretim merkezlerini ziyaret ederek uygulamalı deneyim kazandı. Bu eğitim ve saha çalışmaları, seralarda kesme gül yetiştiriciliğinin hızlı biçimde yerleşmesine katkı sağladı.

İlk yıllarda 'Bu köyde gül yetişmez' yönündeki eleştirilere rağmen üretim sürdürüldü; bugün kooperatif, çiçekçiler ve kurumların yoğun siparişleriyle karşılaşıyor. Üretim kapasitesi artarken talep özellikle Öğretmenler Günü'ne doğru yükseldi.

karşılaşılan engeller ve dayanışma:

Kooperatif Başkanı Şükrüye Erdoğan çalışma sürecini şöyle özetliyor: 'İlk başladığımızda bize ‘Bu köyde gül yetişmez, bu işi başaramazsınız’ diyenler oldu. Ancak biz pes etmedik, bütün zorlukları aşarak bugünlere geldik.' Erdoğan, cinsiyete dayalı önyargılara karşın ekip olarak azimle çalıştıklarını belirtti.

Pandemi dönemi de üretimi zorlayan bir evreydi. Erdoğan, o dönemde satılamayan güllerin sağlık çalışanlarına ulaştırıldığını anlattı: 'Güllerimizi sağlık çalışanlarımıza göndermeye karar verdik. Osmaniye’deki bütün hastanelerimizle iletişime geçtik. Bir süre güllerimizi sağlık çalışanlarımıza ulaştırdık. Daha sonra onlar da “artık biz de size bir nebze katkıda bulunalım, güllerinizi ücret karşılığında alalım” dediler.' Bu dayanışma, kooperatifin o yılki ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı oldu.

Bugün ise serada üretim artmış olsa da, Öğretmenler Günü için gelen siparişler kooperatifin kapasitesini zorluyor. Erdoğan, 'Şu anda siparişlerimize yetişemiyoruz' diyerek yoğun talebi aktarıyor ve öğretmenleri kutluyor: 'Hepsinin değerli ellerinden öpüyorum. Bir insana hiçbir şey yapamazsan, gül dahi veremezsen bir insana gülün, o gününün güzel ve pozitif geçmesine vesile olun.'

KOOPERATİF BAŞKANI ŞÜKRÜYE ERDOĞAN