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EBYÜ'de geleneksel kahvaltıda akademisyenler ve öğrenciler buluştu

EBYÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin geleneksel buluşma kahvaltısında Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, akademisyen ve öğrencilerle bir araya geldi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 08:11

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EDİTÖR: Ayşe Şen

EBYÜ'de geleneksel kahvaltıda akademisyenler ve öğrenciler buluştu

EBYÜ sağlık bilimleri fakültesi buluşma kahvaltısını gerçekleştirdi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen geleneksel "Buluşma Kahvaltısı", Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'ın katılımıyla düzenlendi. Etkinlik, üniversite ile fakülte arasındaki iletişimi güçlendirmeyi amaçlayan samimi bir ortamda gerçekleşti.

Katılımcılar ve mekan:

Program, Hünerli Eller Kadın Kooperatifi'nin Esentepe'deki kahvaltı mekânında yapıldı. Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'ın yanı sıra Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Dilek, akademik personel ve öğrenciler katıldı ve aynı sofrada buluşup sohbet etme imkânı buldu.

Görüşler ve beklentiler:

Rektör Kuyrukluyıldız, öğrencilerle bire bir sohbet ederek eğitim süreçleri ve üniversite yaşamına ilişkin görüşlerini dinledi. Sohbet sırasında öğrencilere yeni akademik yılda başarı dilekleri iletildi ve onların beklentileri hakkında bilgi alındı.

Akademisyenler ile öğrenciler arasındaki diyalogun güçlendirilmesinin önemine vurgu yapılan toplantıda, öğrencilerin fakülte ortamına uyum sağlamaları ve aidiyet duygusu geliştirmelerinin desteklenmesi hedeflendi. Etkinlik, fakülte içinde geleneksel bir buluşma olarak sürdürülüyor.

Program, katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sonlandırıldı.

EBYÜ&#039;DE AKADEMİSYENLER VE ÖĞRENCİLER GELENEKSEL KAHVALTIDA BULUŞTU

EBYÜ'DE AKADEMİSYENLER VE ÖĞRENCİLER GELENEKSEL KAHVALTIDA BULUŞTU

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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