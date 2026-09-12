Ecrin 13 yaşında traktör tamircisi oldu: sanayide çalışmayı tercih eden gençin hedefi makine mühendisliği

Antakya'da genç tamirci

Hatay'ın Antakya ilçesi Bitiren Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki Ecrin Emine Çınar, üç yıldır babası Sinan Çınar'ın yanında traktör tamiri öğreniyor. Deprem sonrası köye taşınan tamirhanede çırak bulunamaması üzerine Ecrin, babasının teklifini kabul ederek mesaiye başladı.

Günlük mesai ve yaptığı işler:

Babasına ait tamir atölyesinde bıkmadan usanmadan çalışan Ecrin, yüzü ve elleri yağla kararmış halde, tek başına traktörlerin bakımını yapıyor. Motor arızalarını gideriyor, fren balataları başta olmak üzere çeşitli parçaların tamiratını üstleniyor; tekerlek sökme, yağ ve hava filtresi değişimi gibi işlemleri yapabiliyor.

Okul döneminde sabah saatlerinde okula gidip öğlene kadar derslere devam eden Ecrin, öğleden sonra ve tatil günlerinde tamirhanede çalışıyor. Kendisinin anlattığına göre mesai "sabah 8'de babamla işe geliyorum, akşamda saat 9'da işi bırakıyoruz." Ecrin, "Sanayide kız mı çalışır diyorlardı, bende çalışır niye çalışmasın dedim ve burada çok mutluyum" diyor.

Aile desteği ve gelecek hedefi:

Babasının verdiği bilgiye göre Sinan Çınar 28 yıldır bu işi yapıyor. Depremden önce dükkanı olan Sinan, yıkıldıktan sonra köye taşıdı; yeni yerde çırak bulamadıkları için kızı Ecrin yardım etmeye başladı. Sinan, "Kızımla beraber üç yıldan beri birlikte çalışıyoruz. İşlerimiz iyi Allah’a şükür, ben çırağım olan kızımdan memnunum" diyor ve Ecrin'in işteki titizliğini, el becerisini ve müşterilerle kurduğu ilişkiyi vurguluyor.

Ecrin'in okul hayatı hakkında da bilgi veren genç tamirci 8'inci sınıfa geçtiğini söylüyor ve gelecekte makine mühendisi olmayı hedefliyor. Kimi arkadaşlarının şaşkın tepkilerine rağmen Ecrin, "Telefonla oynamak yerine burada olmak daha güzel" diyerek mesleğe bağlılığını ifade ediyor.

Anne Sara Çınar da kızının bu tercihiyle gurur duyduğunu belirtiyor: "Ecrin 13 yaşında ve ona sürekli diyorum ki hadi gel gezmeye gidelim. O da bana yok gelmeyeceğim ve çalışacağım diyor. Ben kızımın arkasındayım ve güveniyorum."

Atölyedeki çalışmalar Ecrin'e hem el becerisi kazandırıyor hem de ailesinin işine katkı sağlıyor. Müşteriler tarafından "Ecrin usta" olarak anılan genç tamirci, bölgedeki örnek gençlerden biri olarak öne çıkıyor.

HATAY’IN ANTAKYA İLÇESİNDE YAŞAYAN 13 YAŞINDAKİ ECRİN EMİNE ÇINAR, 3 YILDIR OTO TAMİRCİSİ OLAN BABASININ YANINDA TRAKTÖR TAMİR EDEREK MESLEK ÖĞRENİYOR. SANAYİDE ÇALIŞMASINA ŞAŞIRANLARA "ÇALIŞIR, NİYE ÇALIŞMASIN?" CEVABINI VEREN ECRİN, GELECEKTE MAKİNE MÜHENDİSİ OLMAYI HEDEFLİYOR.