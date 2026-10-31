Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Edebiyatın izleri: Şair ve Yazarlar Evi Müzesi'nde bir zaman tüneli

Ankara'daki Şair ve Yazarlar Evi Müzesi, kitaplar, fotoğraflar ve kişisel eşyalarla Cumhuriyet dönemi yazarlarını ve 1990'ların şiir mirasını yaşatıyor.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 10:53

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Edebiyatın izleri: Şair ve Yazarlar Evi Müzesi'nde bir zaman tüneli

Şair ve Yazarlar Evi Müzesi, Ankara'da edebiyatı yaşatıyor

Ankara'nın Altındağ ilçesi Hamamarkası bölgesinde yer alan Şair ve Yazarlar Evi Müzesi, Türk edebiyatının önemli isimlerine ait kitap, fotoğraf ve kişisel eşyalarla ziyaretçilerini geçmişe taşıyor. Müze sorumlusu Nurgül Aktaş, müzenin 2017 yılında hizmete girdiğini ve ilginin yoğun olduğunu belirtiyor. Öğrenciler, akademisyenler ve edebiyat meraklıları müzeyi sıkça ziyaret ediyor.

Müzenin bölümleri:

Müzeye girildiğinde soluk alınacak ilk bölüm, Başkent için özel oluşturulmuş Ankara Kitaplığı. Burada Ankara ile ilgili tarihî, nadir ve antik sayılabilecek kitaplar sergileniyor. Binada toplam 4 teşhir salonu bulunuyor; bir salon aynı zamanda söyleşi odası olarak da kullanılıyor.

Müzenin sol bölümünde yer alan teşhir salonu, Yedi Güzel Adam odası olarak düzenlenmiş. Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Erdem Bayazıt başta olmak üzere Yedi Güzel Adamı oluşturan kişilerin biyografileri ve ilgili materyaller burada yer alıyor. Girişin sağ tarafındaki salonda ise 1950'li yıllarda Ankara'da yayınlanan edebi dergilere ayrılmış alan bulunuyor; burada Hisar ve Mavi akımının izlerine rastlanıyor.

Koleksiyon ve öne çıkan parçalar:

Müzenin üst katında iki teşhir salonu daha yer alıyor. Cumhuriyet döneminde edebiyat alanında iz bırakmış şair ve yazarların biyografileri ile birlikte koleksiyon ve kişisel eşyalar sergileniyor. Öne çıkan parçalar arasında 1990'lara damgasını vuran Cumhurbaşkanı'na ait bir şiir kaseti dikkat çekiyor.

Ayrıca müzede Abdurrahim Karakoç’un Mihriban’ı yazdığı şiirin daktilosu, Hilmi Yavuz’un el yazıları, Rasim Özdenören’in kalemi ve Ahmet Arif’in gözlüğü gibi kişisel eşyalar bulunuyor. Ziyaretçiler, Necip Fazıl'dan Nazım Hikmet'e, Cemal Süreyya'dan Atilla İlhan'a kadar birçok ismin biyografilerini inceleyebiliyor.

Ziyaretçi deneyimi ve katkılar:

Müze, ziyaretçilerin bilgi edinmesine katkı sağlıyor; Nurgül Aktaş, bazı ziyaretçilerin KPSS'de Erdem Beyazıt ile ilgili soruyu müze gezisinde öğrendikleri bilgilerle doğru yanıtladıklarını aktarıyor. Müze, edebiyatla kurulan bağ nedeniyle bazı ziyaretçiler tarafından titizlikle geziliyor; zaman zaman ziyaretçiler müzede 2 ila 2 buçuk saat geçirebiliyor.

Bağış ve koleksiyon katkıları da müzenin sürekliliğine destek veriyor. Aktaş, bir ziyaretçinin Necip Fazıl Kısakürek’e ait bir kitabın birinci basımını bağışlamak istediğini paylaşarak bu tür desteklerin zaman zaman geldiğini söylüyor. Genel olarak müze, hem akademik hem de duygusal bağ kuran ziyaretçilerden olumlu geri dönüş alıyor.

Edebiyatın izleri ‘Şair ve Yazarlar Evi Müzesi’nde yaşatılıyor: 90’lara damga vuran şiir...

Edebiyatın izleri ‘Şair ve Yazarlar Evi Müzesi’nde yaşatılıyor: 90’lara damga vuran şiir kaseti

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Antalya’da kültür yolu 9 günde şehri yeniden canlandıracak
images

Antalya kültür yolu festivalinde 440'tan fazla etkinlikle sanat, gastronomi ve y...
images

Turhasan türbesi: sekiz asırlık Selçuklu mirası Gülpınar'da
images

Edebiyatın izleri Ankara'da bir evde yaşıyor: 90'ların şiir kaseti sergide

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Pazar'da menfez tıkanması taşkına yol açtı, Kirazlık'ta mahalleli mağdur

Kampüste örnek alınan sporcu Berfin Sönmez hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta toprak suya kavuştu, buğday ekimleri başladı

Araban’da sanayiye dönüşüm: osb ve küçük sanayi sitesiyle binlerce istihdam hedefleniyor

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi