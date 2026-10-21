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Edirne sınırında şafak hücumu: 7 bini aşkın kültür varlığı kaçakçıların elinden kurtarıldı

İpsala ve Kapıkule'de düzenlenen iki operasyonda Gümrük Muhafaza ekipleri 7 bini aşkın tarihi eseri yurt dışına kaçırılmaktan kurtardı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 10:33

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Edirne sınırında şafak hücumu: 7 bini aşkın kültür varlığı kaçakçıların elinden kurtarıldı

Operasyonun ayrıntıları:

İpsala ve Kapıkule gümrük kapılarında yapılan risk analizi ve denetimler sonucu gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, 7 bini aşkın tarihi eser yurt dışına çıkarılmaktan kurtarıldı. Operasyonlar kapsamında araçlar X-ray taramasına sevk edildi ve şüpheli yoğunluk tespit edilen tırlarda detaylı aramalar yapıldı.

İpsala Gümrük Kapısı'nda Türkiye'den Yunanistan'a çıkış yapmak üzere gelen bir tırda, dorsedeki yemek ve malzeme dolabına gizlenmiş sikkeler, ok uçları, yüzükler ve çeşitli aksesuarlar bulundu. Kapıkule'deki kontrollerde ise X-ray'e yönlendirilen başka bir tırda, gümrüğe beyan edilmeyen ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikkeler ele geçirildi.

Bakanların değerlendirmesi:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya paylaşımında kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaparak, "Bu toprakların hafızasını korumak, geleceğimize sahip çıkmaktır" ifadelerini kullandı. Ersoy, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Gümrük Muhafaza ekiplerine teşekkür ederek her bir eseri "ait olduğu topraklarda anlamını koruyan, geçmişimizle bağımızı güçlendiren eşsiz bir emanet" olarak nitelendirdi.

Hukuki süreç ve önleyici yaklaşım:

Her iki operasyonda ele geçirilen eserlere el konuldu ve olaylarla ilgili olarak cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde adli soruşturma başlatıldı. Bakan Ersoy, yurt dışına kaçırılan eserlerin iadesine yönelik çalışmaların yanı sıra, kaçakçılığın sınır içinde önlenmesinin de mücadelenin en önemli halkalarından biri olduğunu vurguladı.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin risk analizi ve X-ray taramalarına dayalı denetimlerinin, kültürel mirasın korunmasında etkili bir yöntem olduğu belirtilirken, kurumlar arasındaki koordinasyonun tarihimizin kaçak rotalarda kaybolmasının önlenmesinde kritik rol oynadığı ifade edildi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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