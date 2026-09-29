Dolar 48,9949 +0,02%
Euro 55,5980 -0,20%
Bist 12.290,58 -2,40%
Altın Gram 6.618,29 +0,79%
EUR/USD 1,1344 -0,25%
Brent Petrol 96,10 -1,77%
--°

Edirne sonbaharı erken karşıladı: yağmur ve serinlik etkili

Meteoroloji uyarısının ardından Edirne'de gece başlayan rüzgâr yağmura döndü; kent genelinde serin hava etkili oldu ve sıcaklık bugün 16 derece olarak ölçüldü.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 11:51

GÜNCELLEME: 29 Eylül 2026 - 11:53

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Edirne sonbaharı erken karşıladı: yağmur ve serinlik etkili

Meteoroloji uyarısının ardından kentte değişen hava koşulları:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından Edirne’de beklenen serin ve yağışlı hava etkisini gösterdi. Gece saatlerinde başlayan rüzgarlı hava sabaha doğru yerini yağmura bıraktı ve kent genelinde sıcaklıklar düştü.

Sabah itibarıyla birçok noktada yer yer yağış görüldü; cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, vatandaşlar şemsiyeleriyle yağıştan korunmaya çalıştı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar iş yerlerinin tenteleri altına ve kapalı alanlara sığındı.

Günlük yaşam ve ulaşım üzerindeki etkiler:

Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkanlar zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın etkisiyle trafik akışı ve yaya hareketliliğinde aksamalar görüldü; bazı vatandaşlar kısa süreli gecikmeler yaşadı.

Uzun süre kurak ve yağışsız geçen dönemin ardından başlayan yağış, kentteki birçok kişiyi memnun etti. Yağmurla birlikte hissedilen serinlikle birlikte Edirne’de hava adeta sonbahar havasına büründü.

Hava tahmini ve kritik değerler:

Gün içinde kent merkezinde ölçülen sıcaklık 16 derece olarak kaydedildi. Meteoroloji verileri, yağışın belli aralıklarla devam edeceğini gösteriyor ve 30 Eylül Çarşamba 13-20 kuvvetli gök gürültülü-sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.

Vatandaşların ani yağışlara karşı hazırlıklı olması, dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurması öneriliyor.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN UYARILARININ ARDINDAN EDİRNE&#039;DE BEKLENEN SERİN VE YAĞIŞLI HAVA...

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN UYARILARININ ARDINDAN EDİRNE'DE BEKLENEN SERİN VE YAĞIŞLI HAVA ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI. KENTTE HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE VATANDAŞLAR GÜNE SERİN VE YAĞIŞLI BİR HAVAYLA BAŞLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yağmur ve iş çıkışı birleşince İstanbul trafiği yüzde 85'e ulaştı
images

Karabük'te kemikli rampalarındaki yol çalışması İstanbul yönünde uzun kuyruklara...
images

Kıyılarda kuvvetli rüzgar: Marmara ve Kuzey Ege için 30 Eylül fırtına uyarısı
images

Beyşehir'de yeni sezon haşhaş tohumu teslimatları için randevu açıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mezitli’de mobilya mağazası yangınında yoğun ekip müdahalesi sürüyor

Mezitli'de mobilya atölyesinde yükselen alevler ekipleri alarma geçirdi

Erzurum Teknik Üniversitesi kampüsünde eğitim ve sosyal alanların yenilenmesi hızlandı

Saraycık'ta okul çıkışı tartışma kavgaya dönüştü

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan