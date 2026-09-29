Edirne sonbaharı erken karşıladı: yağmur ve serinlik etkili

Meteoroloji uyarısının ardından kentte değişen hava koşulları:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından Edirne’de beklenen serin ve yağışlı hava etkisini gösterdi. Gece saatlerinde başlayan rüzgarlı hava sabaha doğru yerini yağmura bıraktı ve kent genelinde sıcaklıklar düştü.

Sabah itibarıyla birçok noktada yer yer yağış görüldü; cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, vatandaşlar şemsiyeleriyle yağıştan korunmaya çalıştı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar iş yerlerinin tenteleri altına ve kapalı alanlara sığındı.

Günlük yaşam ve ulaşım üzerindeki etkiler:

Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkanlar zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın etkisiyle trafik akışı ve yaya hareketliliğinde aksamalar görüldü; bazı vatandaşlar kısa süreli gecikmeler yaşadı.

Uzun süre kurak ve yağışsız geçen dönemin ardından başlayan yağış, kentteki birçok kişiyi memnun etti. Yağmurla birlikte hissedilen serinlikle birlikte Edirne’de hava adeta sonbahar havasına büründü.

Hava tahmini ve kritik değerler:

Gün içinde kent merkezinde ölçülen sıcaklık 16 derece olarak kaydedildi. Meteoroloji verileri, yağışın belli aralıklarla devam edeceğini gösteriyor ve 30 Eylül Çarşamba 13-20 kuvvetli gök gürültülü-sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.

Vatandaşların ani yağışlara karşı hazırlıklı olması, dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurması öneriliyor.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN UYARILARININ ARDINDAN EDİRNE'DE BEKLENEN SERİN VE YAĞIŞLI HAVA ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI. KENTTE HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE VATANDAŞLAR GÜNE SERİN VE YAĞIŞLI BİR HAVAYLA BAŞLADI.