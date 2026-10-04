Dolar 49,0961 +0,04%
Euro 55,2887 +0,13%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.570,09 -0,95%
EUR/USD 1,1263 +0,16%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Edirne'de gece yangını: park halindeki otomobil tamamen yandı

Edirne Medrese Alibey Mahallesi Kadirhane Sokak'ta gece çıkan yangında, park halindeki 39 LU 895 plakalı otomobil küle döndü; itfaiye söndürdü, yaralanma yok.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 23:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Edirne'de gece yangını: park halindeki otomobil tamamen yandı

Edirne'de gece yangını: park halindeki otomobil tamamen yandı

Edirne'de Medrese Alibey Mahallesi Kadirhane Sokak'ta, gece saatlerinde park halindeki bir otomobil alevlere teslim oldu. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmezken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olayın gelişimi ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, 39 LU 895 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hasar ve soruşturma:

Yangında araç tamamen kullanılamaz duruma geldi; olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı ve olay yerinde gerekli delil çalışmaları devam ediyor. Kamu güvenliği bakımından benzer olaylara karşı çevredeki vatandaşların dikkatli olması istendi.

Edirne’de park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Edirne’de park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Düzce'de trafik kilidini polis açtı: ambulansa sinyal müdahalesiyle öncelik sağl...
images

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı
images

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak...
images

Edirne'de gece vakti sokakta park halindeyken alevlenen otomobil kül oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Düzce'de trafik kilidini polis açtı: ambulansa sinyal müdahalesiyle öncelik sağlandı

Teknofest Güneydoğu'da beş günlük teknoloji şöleni 1 milyon 300 bin kişiyi ağırladı

Bosna Hersek'te devlet başkanlığı konseyi üyeliklerinde üç isim öne çıktı

Siirt'te acı hafıza: Daltepe ve Kalkancık'ta 37 şehit anıldı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip