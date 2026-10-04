Edirne'de gece yangını: park halindeki otomobil tamamen yandı

Edirne'de Medrese Alibey Mahallesi Kadirhane Sokak'ta, gece saatlerinde park halindeki bir otomobil alevlere teslim oldu. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmezken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olayın gelişimi ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, 39 LU 895 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hasar ve soruşturma:

Yangında araç tamamen kullanılamaz duruma geldi; olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı ve olay yerinde gerekli delil çalışmaları devam ediyor. Kamu güvenliği bakımından benzer olaylara karşı çevredeki vatandaşların dikkatli olması istendi.

Edirne’de park halindeki otomobil alevlere teslim oldu