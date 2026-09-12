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Eğil'de küçük öğrencilere eğitim yılı öncesi kırtasiye desteği

Eğil Belediyesi, yeni eğitim yılı öncesi 1. sınıfa başlayacak öğrencilere kırtasiye seti ve okul çantası vererek ailelerin yükünü hafifletti.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 16:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eğil'de küçük öğrencilere eğitim yılı öncesi kırtasiye desteği

Eğil Belediyesi'nden kırtasiye desteği

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde, Eğil Belediyesi yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçe genelinde 1. sınıfa başlayacak öğrencilere kırtasiye seti ve okul çantası desteği sağladı.

amaç ve kapsam:

Belediye yetkilileri, uygulamanın çocukların eğitim hayatına güçlü bir başlangıç yapmalarını amaçladığını ve aynı zamanda ailelerin eğitim masraflarındaki yükün bir nebze olsun hafifletilmesine katkı sağlamak için planlandığını bildirdi.

belediyenin mesajı:

Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu öncülüğünde gerçekleştirilen dağıtım sırasında Seydaoğlu, "Çünkü biliyoruz ki, çocuklarımıza yapılan her yatırım, Eğil’in geleceğine yapılan yatırımdır. Eğitimden çocuklarımıza, sosyal destekten hizmete kadar her alanda hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Yerel yönetim, benzer desteklerin eğitimde fırsat eşitliğinin güçlenmesine ve öğrencilerin okula adaptasyonunun kolaylaşmasına katkıda bulunacağını vurguladı.

DİYARBAKIR&#039;DA EĞİL BELEDİYESİNCE ÖĞRENCİLERE KIRTASİYE DESTEĞİ SAĞLANDI.

DİYARBAKIR'DA EĞİL BELEDİYESİNCE ÖĞRENCİLERE KIRTASİYE DESTEĞİ SAĞLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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