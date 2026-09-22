Edremit'te Kadıköy 20140. sokakta yol konforu artırma çalışmaları

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi 20140. Sokak üzerinde devam eden yol çalışmaları, mevcut bozulmaların giderilmesine ve sokak trafiğinin daha düzenli hale getirilmesine odaklanıyor. Ekiplerin sahadaki müdahaleleri program dahilinde planlanıyor ve aşamalı olarak sürdürülüyor.

çalışmanın amacı:

Yürütülen çalışmaların temel hedefi, yollarda oluşan çökme, çatlak ve benzeri hasarların onarılmasıyla ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi. Bu sayede hem araç trafiğinin akışı iyileştirilecek hem de yaya kullanımında riskler azaltılacak.

süreç ve kapsam:

Ekipler, öncelikle sorunlu noktaların tespitini yapıp, gerekli kazı ve dolgu işlerini gerçekleştiriyor. Ardından yüzey işlemleri ve kaplama çalışmaları ile sokak, vatandaşların kullanımına uygun hale getiriliyor. Çalışmalar Kent genelinde sürdürülen yol bakım ve onarım programının parçası olarak yürütülüyor.

Yetkililer, çalışmaların tamamlanmasının ardından sokaktaki ulaşım kalitesinin artacağını ve bölge sakinlerinin günlük ulaşımlarında daha konforlu koşulların sağlanacağını belirtiyor. Ekipler, plan dahilindeki diğer ihtiyaç duyulan bölgelerdeki onarım işlerine de aynı titizlikle devam edecek.

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNE BAĞLI KADIKÖY MAHALLESİ 20140. SOKAK’TA YOL TAMİRAT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.