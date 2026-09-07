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Edremit'te örtü üstü yangın hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı

Edremit'te Süphan Mahallesi'nde çıkan örtü üstü yangın, rüzgarla yayılmadan Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürüldü.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Edremit'te örtü üstü yangın hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı

yangının ortaya çıkışı ve yayılımı:

Van'ın Edremit ilçesine bağlı Süphan Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle örtü üstü bir yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayılarak geniş bir alanı tehdit etti.

mahalle sakinleri ve itfaiyenin müdahalesi:

Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yapılan hızlı müdahale ile yangını büyümeden kontrol altına alıp söndürdü.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; olayla ilgili bilgiler yetkililerce değerlendirilmeye devam ediyor.

VAN&#039;IN EDREMİT İLÇESİNDE ÇIKAN ÖRTÜ ÜSTÜ YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN...

VAN'IN EDREMİT İLÇESİNDE ÇIKAN ÖRTÜ ÜSTÜ YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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