Edremit'ten Karadeniz'e haftalık uçuş isteği: 20 saatlik yolculuğa alternatif

Edremit'ten Karadeniz'e haftalık sefer talebi

Doğu Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Ali Aslan, Balıkesir genelinde yaklaşık 90 bin Karadenizlinin yaşadığını belirterek, Edremit Körfez Havalimanı’ndan Karadeniz'e düzenli uçuş başlatılması çağrısında bulundu.

Uzun kara yolculuğuna alternatif:

Aslan, Karadeniz'e ulaşımın mevcut durumda ortalama 20 saat sürebildiğini ifade ederek, haftada en az bir uçuşun bile önemli bir rahatlama sağlayacağını söyledi. Bu çağrı, Balıkesir'de yaşayan Karadeniz kökenli nüfusun memleketleriyle bağlantısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Turizme ve karşılıklı ulaşım ilişkisine etkisi:

Aslan, "Burada yaşayan Karadenizliler memleketlerine daha kolay ulaşırken, Karadeniz’den bölgemize gelecek vatandaşlar için de önemli bir ulaşım imkânı oluşacaktır. Bu uçuşlar aynı zamanda karşılıklı turizme de katkı sağlayacaktır" dedi.

Yetkililere çağrıda bulunan Aslan, "Karadenizlilerin sesi olarak Edremit Körfez Havalimanı’ndan Karadeniz’e haftada en az bir sefer düzenlenmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. Dernek, talebin hayata geçirilmesi halinde hem bölgedeki ekonomik hareketliliğin hem de sosyal bağların güçleneceğini öngörüyor.

KARADENİZLİLERDEN EDREMİT'TEN UÇAK SEFERİ TALEBİ