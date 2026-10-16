Efeler’de ekiplerin müdahalesiyle kırsal mahalle yolları normale döndü

Efeler’de yollar yeniden ulaşıma açıldı

Geçtiğimiz günlerde Aydın’ın Efeler ilçesinde etkili olan sağanak yağış, kırsal mahalle yollarında toprak ve malzeme birikintilerine yol açtı. Alatepe ve Aşağı Kayacık mahallelerinde ulaşım bir süre aksadı; vatandaşların günlük yaşamı olumsuz etkilendi.

Müdahalenin kapsamı:

Ulaşımın tekrar güvenli hale getirilmesi için Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi. Ekipler, iş makineleriyle biriken toprak ve malzemeleri temizledi, yollar üzerinde gerekli düzenlemeleri yaparak trafikte güvenli geçişi sağladı.

Hızlı müdahalenin etkileri:

Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sayesinde her iki mahallede de kapanan yollar yeniden ulaşıma açıldı ve vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçildi. Çalışma, kırsal ulaşımda kesintilerin kısa sürede giderilmesinin önemini bir kez daha gösterdi.

Efeler Belediyesi yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı yolların takibini sürdürdüklerini belirtirken, vatandaşlara da zorunlu haller dışında temkinli olmaları uyarısında bulundu.

EFELER’DE SAĞANAK YAĞIŞIN KAPATTIĞI MAHALLE YOLLARI YENİDEN AÇILDI