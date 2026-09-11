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Efeler’de Kur’an kursu öğreticilerine yeni dönem hazırlık semineri

Efeler İlçe Müftülüğü, 2026-2027 eğitim yılı öncesi Kur’an kursu öğreticilerine hizmet içi eğitim semineri düzenledi; esaslar görüşüldü.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 09:50

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EDİTÖR: Serkan Varol

Efeler’de Kur’an kursu öğreticilerine yeni dönem hazırlık semineri

Seminerin amacı ve kapsamı:

Efeler İlçe Müftülüğünde düzenlenen seminer, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde Kur’an kurslarında yürütülecek eğitim faaliyetlerinin gözden geçirilmesi ve eğitim süreçlerinin daha etkin ve verimli şekilde sürdürülmesine yönelik hazırlıkların tamamlanması amacıyla gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve sunumlar:

Programa Efeler İlçe Müftüsü Ramazan Coşkun, Aydın İl Müftü Yardımcısı Fatıma Ekiz ve Efeler İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Muhammet Yılmaz katıldı. Seminer kapsamında, öğreticilere yönelik beklentiler, uygulama öncelikleri ve kurslarda dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı.

Değerlendirmeler ve sonuçlar:

Seminerde, Kur’an kurslarında yürütülecek eğitim faaliyetleri detaylı biçimde değerlendirildi; öğreticiler arasında görüş alışverişi yapılarak karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri paylaşıldı. Ramazan Coşkun, öğreticilerin çocukların ve gençlerin dini eğitiminde önemli sorumluluk taşıdığını vurgulayarak yeni eğitim öğretim yılının hayırlı ve verimli geçmesini temenni etti.

Program, yeni dönem öncesinde yapılması gereken hazırlıkların ve uygulama esaslarının değerlendirilmesiyle sona erdi; seminerin hedefi, kurslarda eğitim kalitesini yükseltmek ve öğreticilerin hazırlık düzeyini güçlendirmek olarak öne çıktı.

EFELER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜNDE GÖREV YAPAN KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLERİNE, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI...

EFELER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜNDE GÖREV YAPAN KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLERİNE, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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