Efeler'den ASTİM ve Tepecik için 15 bin metrekarelik asfalt atağı

Efeler Belediyesi yol ağını güçlendiriyor

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin tarafından yönlendirilen çalışmalar kapsamında, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kentin iki önemli noktasında asfalt çalışması yürütüyor. Proje, kent içi ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi amaçlıyor.

ASTİM 4. Sanayi Sitesi çalışması:

ASTİM 4. Sanayi Sitesi'nde gerçekleştirilen müdahalelerle bölgedeki ulaşım kalitesinin artırılması hedefleniyor. Bu alandaki asfalt serimi, sanayi esnafı, çalışanlar ve bölgeyi kullanan vatandaşların günlük erişimini kolaylaştıracak şekilde planlandı.

Tepecik 871 Sokak yenilemesi:

Tepecik Mahallesi 871 Sokak'ta da yenileme çalışmaları sürüyor. Yolun yeniden kaplanmasıyla sürücüler ve yayalar için daha güvenli, daha konforlu bir güzergâh oluşturulması amaçlanıyor.

Toplamda 15 bin metrekarelik alanın asfaltlanacağı çalışmalar, Efeler Belediyesi'nin belirlenen program ve ihtiyaçlar doğrultusunda farklı mahallelerde de devam edecek. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, planlı bakım ve yenileme takvimine göre çalışmaları aşama aşama yürütüyor.

EFELER BELEDİYESİ’NDEN ASTİM VE TEPECİK’E 15 BİN METREKARE ASFALT