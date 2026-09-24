Efeler’den Aydınspor’a destek: Anıl Yetişkin takımı yalnız bırakmadı

Efeler’den Aydınspor’a destek ziyareti

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına başlayan Aydınsporun ilk antrenmanını Adnan Menderes Stadyumu yan sahalarında ziyaret ederek takıma moral verdi. Siyah-beyazlı ekibin idmanını yakından takip eden Yetişkin, teknik heyet ve futbolcularla sohbet edip yeni sezon için başarı dileklerini iletti.

Başkanın mesajı:

Yetişkin ziyaret sırasında, "Aydınspor’un hak ettiği yerlere ulaşması için yalnızca kulübün değil, tüm şehrin kenetlenmesi gerekiyor. Bizler de her zaman takımımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Ziyaret, hem yönetimle hem de oyuncularla yapılan sıcak temaslarla sürdü.

Dayanışma çağrısı:

Başkan Yetişkin ayrıca Aydınlıları dayanışmaya davet ederek 6 Ekim Salı saat 19.00da Çeştepe Kültür Merkezinde düzenlenecek dayanışma gecesine katılım çağrısı yaptı. Yetişkin, "Aydınspor bu şehrin ortak gururu. Bu takım, bu kentin heyecanıdır, umududur. Aydınspor eski güzel günlerine geri dönmesi için elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Gün birlik olma günü. Tüm hemşehrilerimizi Aydınspor’umuz için omuz omuza vermeye davet ediyorum" sözleriyle birlik vurgusunu tekrarladı.

BAŞKAN YETİŞKİN’DEN AYDINSPOR’A DESTEK