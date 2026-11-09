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Erken tanı hayat kurtarıyor: böbrek sağlığını korumak kalp riskini azaltıyor

Prof. Dr. Siren Sezer, 850 milyon kişiyi etkileyen böbrek hastalıklarında erken tanı ve düzenli takiple kalp-damar riskinin azaltılabileceğini belirtti.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 11:29

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EDİTÖR: Serkan Varol

Erken tanı hayat kurtarıyor: böbrek sağlığını korumak kalp riskini azaltıyor

Böbrek sağlığı sadece böbrekleri değil, kalbi ve yaşam süresini de etkiliyor

Medicana Sağlık Grubu Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Siren Sezer, dünya genelinde yaklaşık 850 milyon kişinin böbrek hastalıklarından etkilendiğini hatırlatarak böbrek sağlığının korunmasının kalp-damar hastalıkları ve yaşam süresi üzerinde doğrudan etkisi olduğunu vurguladı. Sezer, erken tanı ve uygun tedavi ile hastalığın ilerlemesinin yavaşlatılabileceğini ve kalp-damar komplikasyonlarının önlenebileceğini söyledi.

Böbrek ile kalp arasındaki güçlü bağlantı:

Prof. Dr. Sezer, böbrek fonksiyonları azaldıkça kalp krizi, inme ve kalp yetmezliği riskinin arttığını; bunun tersinin de geçerli olduğunu belirtti. Diyaliz tedavisi gören hastalarda ölümlerin yaklaşık %40-50'sinin kalp ve damar hastalıkları nedeniyle gerçekleştiğini, Türkiye verilerinde ise hemodiyaliz hastalarında bildirilen ölümlerin yaklaşık %51'inin kardiyovasküler nedenlere dayandığını aktardı.

Ayrıca büyük uluslararası araştırmaların gösterdiği üzere glomerüler filtrasyon hızının (GFR) 45-59 düzeyine düşmesi halinde kalp-damar hastalıklarından ölüm riskinin yaklaşık %50 arttığı, 30-44 düzeyinde ise riskin yaklaşık 2,4 kat yükseldiği ifade edildi. Bu risk artışı idrardaki belirgin albümin kaçışı olmasa bile görülmekte, albümin kaçağı eşlik ettiğinde risk daha da yükseliyor.

Kimler risk altında ve nasıl önlenir:

Sezer, kronik böbrek hastalığının başlıca nedenleri arasında diyabet ve hipertansiyon olduğunu; nefritler, genetik hastalıklar, fazla kilo, hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenmenin de risk faktörleri arasında bulunduğunu belirtti. Türkiye'de CREDIT araştırmasına göre yetişkinlerin %15,7'sinde kronik böbrek hastalığı tespit edildiğini ve bunun yaklaşık her 6 kişiden 1

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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