EGİAD iş dünyasını fahri konsolosluklarla uluslararası köprüye taşıyor

egiad panelinde iş dünyası ve diplomasi buluştu

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) tarafından düzenlenen "İş Dünyasından Diplomasiye: EGİAD Üyesi Fahri Konsoloslarla Buluşma" paneli, dernek merkezinde gerçekleştirildi. Panelde, iş dünyasının uluslararası ilişkilerde artan rolü ve fahri konsolosların şehirler ile ülkeler arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel köprü olma misyonu tartışıldı.

Etkinlikte konuşmacı olarak İrlanda Ege Bölgesi Fahri Konsolosu ve EGİAD Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Akgerman, Guatemala Cumhuriyeti İzmir Fahri Konsolosu ve EGİAD Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter ile Çek Cumhuriyeti İzmir Fahri Konsolosu ve EGİAD Üyesi Zülküf Emre Çüngüşlügil yer aldı.

iş dünyasının uluslararası aktör olarak yükselişi:

Panelin açılışını yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, diplomasinin yalnızca devlet kurumları ve resmi müzakere masalarıyla sınırlı olmadığını vurguladı. Özhelvacı, iş dünyasının uluslararası ilişkilerde giderek güçlenen bir aktör olduğunu belirterek; şirketler arasındaki ticari ilişkiler, yatırımlar ve uluslararası iş birliklerinin ülkeler arasında yeni bağlar kurulmasına katkı sağladığını söyledi.

Özhelvacı, iş insanlarının yalnızca ürün ve hizmet taşımadığını; bununla birlikte bilgi, teknoloji, kültür ve güvenin sınırlar arasında hareket etmesine aracılık ettiklerini ifade etti. Bu çerçevede ekonomik diplomasinin merkezinde, ilişkilerde güven inşa etmenin bulunduğunu aktardı ve Birinci Dünya Savaşı sonrası kurulan Uluslararası Ticaret Odası kurucularının kendilerini "Barışın Tüccarları" olarak tanımlamalarına atıf yaptı.

fahri konsoloslukların yerel rolü:

Özhelvacı, fahri konsolosluğun yalnızca sembolik bir unvan olmadığını, aksine kapsamlı sorumluluklar gerektirdiğini belirtti. Fahri konsolosların, temsil ettikleri ülkenin imkanlarını bulundukları şehre taşımak ve bulunduğu bölgenin potansiyelini temsil ettikleri ülkeye aktarmak gibi çift yönlü bir görevi olduğuna dikkat çekti.

Bu kişiler aracılığıyla iş insanlarının bir araya getirilebildiğini, yeni yatırım ve iş birliği fırsatlarının doğmasına katkı sağlanabildiğini söyleyen Özhelvacı, İzmir'in tarihsel ticaret ve çokkültürlü yapısının fahri konsoloslukların kent için önemini artırdığını vurguladı. Paneldeki konuşmasında, "Fahri konsolosluk bir unvandan çok sorumluluktur" ifadesini kullandı.

egiad: liderlik okulu ve uzun soluklu temsil

Etkinlikte ayrıca EGİAD’ın üyelerine sağladığı liderlik ve temsil deneyimi öne çıkarıldı. Özhelvacı, derneğin yalnızca iş bağlantıları kurulan bir ağ olmadığını; üyelerin komisyonlardan yönetim kurullarına kadar farklı kademelerde sorumluluk üstlenerek liderlik deneyimi kazandıklarını belirtti. Bülent Akgerman ve Aydın Buğra İlter gibi geçmiş dönem başkanlarının ardından üç EGİAD üyesinin farklı ülkeleri İzmir'de temsil etmesinin genç iş insanları için güçlü bir örnek teşkil ettiğine dikkat çekti.

Özhelvacı sözlerini, iş insanlarının sorumluluğunun şirket sınırlarıyla sınırlı kalmadığını vurgulayarak tamamladı: kurulan her uluslararası ilişki, geliştirilen iş birlikleri ve oluşturulan güven bağlarının sadece şirketlere değil, şehre ve ülkeye de katkı sağladığını; iş dünyasının ilişki ağını, deneyimini ve girişimcilik kapasitesini ekonomik diplomasiyle birleştirmenin ticaret, yatırım, teknoloji ve kültürel ilişkilerde genişleyen iş birliği zemini yaratacağını ifade etti.

İZMİR’DE EGE GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (EGİAD) TARAFINDAN ‘İŞ DÜNYASINDAN DİPLOMASİYE: EGİAD ÜYESİ FAHRİ KONSOLOSLARLA BULUŞMA’ KONULU PANEL DÜZENLENDİ.