Hafızların ısrarlı yolculuğu: Seydiler'de 51 öğrenci icazet aldı

icazet merasimi ve katılımcılar:

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı protokolü kapsamında eğitim veren Seydiler Seyid Zülfikar Vakfı M. Naim Karaman Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulunda hafızlığını tamamlayan öğrenciler için düzenlenen "51 Hafız İcazet Merasimi" Seydiler Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayıp sınavları geçen 25 kız ve 26 erkek olmak üzere toplam 51 öğrenci icazet aldı. Programa Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, Seydiler Kaymakamı Büşra Erdoğan Duramaz, Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan, il milli eğitim ve il müftülük temsilcileri, vakıf yetkilileri, öğretmenler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

valinin vurguları:

Merasimde konuşan Vali Meftun Dallı, hafızlık geleneğinin Peygamber Efendimiz'den eshab-ı kiram aracılığıyla günümüze kadar ulaştığını belirterek bu zincirin yaklaşık 15 asırdır devam ettiğini söyledi. Vali Dallı, hafızların Kur'an-ı Kerim'i nesilden nesile eksiksiz aktardıklarını vurguladı ve hafızlığın toplum üzerindeki sorumluluğuna değinerek bunun farz-ı kifayet niteliği taşıdığını ifade etti. Öğrencileri, onları yetiştiren hocaları ve dua ederek destek olan aileleri tebrik eden Vali Dallı, hafızların Peygamber Efendimizin ahlakını yaşatarak toplumda örnek bireyler olmalarını diledi.

diyanet ve il müftülüğün mesajları:

Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Sinan Kazancı, hafızların sabır, azim ve fedakarlık örneği olduklarını belirtti ve "satırlarda yazılı olanları sadrınıza nakşettiniz" ifadeleriyle öğrencilerin bu başarısını övdü. Kazancı, öğrencilerin Kur'an'ı hayatlarının merkezine alması gerektiğini, oturuşlarının, yürüyüşlerinin ve ahlaklarının Kur'an ile şekillenmesinin önemini vurguladı.

Kastamonu İl Müftüsü Bekir Derin ise törende geçen yıl aynı salonda 43, 2023'te 60'ın üzerinde hafızın icazet merasimi yaptıklarını hatırlatarak önümüzdeki yıllarda her yıl yaklaşık 50 hafız yetiştirme hedefini dile getirdi. Derin, hafızlığın şeref ve sorumluluk olduğunu; geceleri uykularından, zamanlarından fedakârlık eden öğrenciler ve duaları kabul olan aileleri için şükrettiklerini söyledi ve hafızların toplumda Kur'an ahlakıyla örnek olmasını temenni etti.

program akışı ve kapanış:

Merasim Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dualar, konuşmalar, semazen gösterisi ve Kastamonu Atabeygazi Mehteran Takımı'nın kahramanlık marşlarıyla devam etti. Etkinlikte ilahiler seslendirildi ve hafızlar bazı sureleri okuyarak programa katılanlara sunum yaptı. Konuşmaların ardından sınavları başarıyla geçen öğrencilere belgeleri ve hediyeleri takdim edildi. Program dua ile son buldu ve davetlilere ikramlarda bulunuldu.

Program düzenleyenler arasında Seydiler Kaymakamlığı, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kastamonu İl Müftülüğü ve Seydiler Seyid Zülfikar Vakfı M. Naim Karaman Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulu yer aldı. Vakıf başkanı Hüseyin Akpınar, hafızlığın son değil Kur'an ile başlayan bir yolculuk olduğunu, asıl görevin ezberlenen Kur'an'ı hayat ve ahlaka yansıtarak sürdürmek olduğunu vurguladı.

Kastamonu’da hafız olan 51 öğrenci için icazet merasimi düzenlendi