Mardin'de teknoloji ve tarih buluşması: TEKNOFEST İKA yarışması sona erdi

TEKNOFEST İKA Mardin etabı tamamlandı

TEKNOFEST Güneydoğu kapsamındaki İnsansız Kara Aracı İKA Yarışması, ASELSAN yürütücülüğünde ve Valilik himayelerinde 9-12 Eylül tarihlerinde Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı'nda gerçekleştirildi. Yarışmaya Türkiye genelinden 30 finalist takımdan yaklaşık 410 genç katılarak tasarladıkları insansız kara araçlarıyla parkur üzerinde dereceye girmek için yarıştı.

yarışma ve katılımcı profili:

Gençler, yarışma süresince sadece araçların performansını sınamakla kalmadı; araştırdı, tasarladı, kodladı, üretti ve pek çok deneme yaptı. Etkinlik, teknik yetkinlik kadar takım ruhu, problem çözme ve mühendislik uygulamalarını da öne çıkardı. Organizasyon, yarışma parkurlarının yanı sıra gençlerin yeteneklerini gösterdikleri bir sahne işlevi gördü.

ödüller ve finale kalan ekipler:

Jüri değerlendirmesi sonucu Gazi Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu Teknomer Kara Muhafız Takımı en iyi takım ruhu ödülüne layık görüldü. Konya Teknik Üniversitesi RACLAB ROVER takımı ise en iyi tasarım ödülünü aldı. Yarışmada dereceye giren takımların sıralamaları ve ödülleri Şanlıurfa'da düzenlenecek TEKNOFEST Güneydoğu programında açıklanacak ve sahiplerine takdim edilecek.

valilikten ve ASELSAN'dan mesajlar

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun kapanışta yaptığı konuşmada Mardin'in tarihsel ilim geleneğine vurgu yaptı ve bu mirasın gençlerin ürettiği yüksek teknoloji ürünleriyle buluştuğunu belirtti. Akkoyun, asırlardır ilme öncülük eden şehirde bugün otonom sistemler, yazılımlar ve insansız araçlarla Türkiye'nin teknoloji yolculuğuna katkı sunulduğunu ifade etti.

Akkoyun, El-Cezeri'nin mirasının gençlerin elinde yapay zeka ve otonom sistemlere dönüştüğünü söyleyerek, geçmişin ilim ve irfan mirasını geleceğin teknolojisiyle buluşturma hedefini öne çıkardı. Konuşmasında gençlere özgüveni aşılamanın önemine dikkat çekti ve gençleri Türkiye'nin geleceğinin mimarları olarak tanımladı. Akkoyun'un konuşmasında öne çıkan ifadelerden biri şu şekilde vurgulandı: Sen yaparsın, sen başarırsın, Türkiye bunu başarır.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da TEKNOFEST'in bugün küresel bir etkinlik haline geldiğini ve organizasyonun giderek büyüdüğünü belirtti. Akyol, Teknofest'in en önemli kazanımını özgüven olarak tanımladı ve etkinliğin katılımcılara kazandırdığı takım olma, problem çözme ve üretme kültürünü övdü. Akyol, Teknofest etkinliklerini her yıl büyütmeye ve geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

bölgesel mesaj ve kapanış:

Akyol, Güneydoğu'da ve özellikle Mardin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu coğrafyanın tarih boyunca bilime ve medeniyetlere katkısını hatırlattı. Burada gerçekleştirilen yarışmanın, güvenlik gündeminden teknoloji ve gençlerin üretimine odaklanan olumlu bir tablo ortaya koyduğunu belirtti.

Kapanış programında ödül takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimiyle etkinlik sona erdi. Organizasyonun sonuçları ve dereceye giren takımlara ilişkin kesin açıklamalar Şanlıurfa'da yapılacak törenle duyurulacak, böylece hem yarışmacılar hem de izleyiciler için sürecin ödül aşaması tamamlanmış olacak.

Özetle, 9-12 Eylül tarihlerinde Mardin'de düzenlenen TEKNOFEST İKA yarışması, 30 finalist takım ve yaklaşık 410 gencin katılımıyla teknoloji üretimi, takım çalışması ve özgüven temalarını ön plana çıkaran bir etkinlik olarak tamamlandı. Ödüller Şanlıurfa'da sahiplerini bulacak.

TEKNOFEST İKA Yarışması Mardin'de sona erdi