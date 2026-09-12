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Kütahya meydanlarında miras canlandı: yaşayan miras şöleni halkla buluşuyor

Kütahya’da başlayan Yaşayan Miras Şöleni, ebru, çini, tezhip ve halk oyunlarıyla kentin kültürel mirasını meydanlara taşıdı; vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 17:27

GÜNCELLEME: 12 Eylül 2026 - 17:28

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kütahya meydanlarında miras canlandı: yaşayan miras şöleni halkla buluşuyor

Kütahya’da yaşayan miras şöleni meydanları doldurdu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Yaşayan Miras Şöleninin kentin kültürel atmosferine getirdiği canlılığı vurguladı. Rektör Kızıltoprak, etkinliklerin hem yerel halkla hem de şehre gelen ziyaretçilerle geleneksel sanatları buluşturduğunu belirtti.

etkinlik alanları ve tanıtılan sanatlar:

Şölen, kent merkezinde kurulan farklı alanlarda sürdü. Sanatçılar Çiniciler Çarşısı, Yakup Bey Medresesi ve Kütahya Valiliği önündeki meydanda eserlerini sergiledi; ziyaretçilere ebru, kaligrafi, çini, seramik, hat ve tezhip gibi geleneksel disiplinleri tanıtan atölye ve gösterimler sunuldu. Etkinliklere Türkiye’nin dört bir yanından sanatçılar katıldı ve çalışmalarını doğrudan halkla paylaştı.

kortej, gösteriler ve halkın katılımı:

Kızıltoprak, Laleli Camii önünden Zafer Meydanı’na kadar süren kortejin şehirde heyecan yarattığını ifade etti. Mehteran takımının konserinin "millî hafızamızı dirilttiğini" söyleyen Kızıltoprak, meydanlarda sahnelenen orta oyunları ve Karagöz gösterilerinin çocuklardan büyük ilgi gördüğünü aktardı.

Rektör, şölenin Kütahya’nın köklü kültürel mirasını görünür kıldığını belirterek, "Köklerimizin mirası şehrimizin meydanlarında bir şölene dönüştü" dedi ve vatandaşları etkinliklere davet etti. Kızıltoprak, tüm vakti olanları meydanlara gelmeye çağırdı ve şölende sanatçıların eserlerine dokunmanın katılımcılara sunduğu değeri vurguladı.

Etkinliğin hazırlanmasına katkı sağlayanlara teşekkür eden Kızıltoprak, organizasyonda emeği geçen Kütahya Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve diğer paydaşlara şükranlarını sundu.

REKTÖR SÜLEYMAN KIZILTOPRAK

REKTÖR SÜLEYMAN KIZILTOPRAK

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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