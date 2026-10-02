Eğirdir'de sabah kazası: kum yüklü tır elma bahçesine devrildi, sürücü hayatını kaybetti

kaza yerinde ilk bilgiler:

Isparta'nın Eğirdir ilçesi Kemerköprü mevkiinde bugün sabah saat 07.20 sıralarında meydana gelen kazada, Gelendost istikametinden Eğirdir yönüne seyir halindeki kum yüklü tır kontrolden çıkarak yolun karşısındaki elma bahçesine devrildi.

Olayda, tır sürücüsü Canser Atasayar (43) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi; yapılan müdahalelerde Atasayar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücünün cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Eğirdir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

araç ve güzergâh bilgileri:

Kaza yapan aracın plakası 15 EJ 540 olarak kaydedildi. Edinilen bilgilere göre Atasayar, Şarkikarağaç ilçesinde yüklediği kumu Antalya'ya götürüyordu. Tırın yolun karşı tarafına savrulması sonucu ağır tonajlı araç elma bahçesine devrildi.

soruşturma ve olay sonrası işlemler:

Kazanın nedeni yetkililer tarafından henüz belirlenemedi; olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik ve trafik ekipleri olay yerinde çalışmasını sürdürüyor, adli ve teknik incelemeler yapılıyor.

Kazanın meydana geldiği güzergâh ve koşullar hakkında resmi kurumların açıklamaları bekleniyor. Olayla ilgili elde edilen bulguların tamamlanmasının ardından soruşturma ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılacak.

ISPARTA’NIN EĞİRDİR İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA KUM YÜKLÜ TIR KONTROLDEN ÇIKARAK YOLUN KARŞI TARAFINDAKİ ELMA BAHÇESİNE DEVRİLDİ. KAZADA 43 YAŞINDAKİ TIR SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ.