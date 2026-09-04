Eğitim güvenliği için çok katmanlı tedbir planı Sinop'ta

Sinop'ta eğitim güvenliği toplantısı

Sinop Valiliği'nde düzenlenen "Eğitim Güvenliği Toplantısı"nda 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitimlerini sürdürebilmeleri için alınacak tedbirler kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantıya kurum müdürleri ile güvenlik ve eğitim temsilcileri katıldı.

risk analizi ve çok katmanlı güvenlik:

Toplantıda İçişleri Bakanlığı'nın çocuk ve eğitim güvenliği genelgesi doğrultusunda alınacak önlemlerin risk analizi temelinde planlanmasının önemi vurgulandı. Fiziki güvenliğin yanı sıra insan faktörü, dijital ortam ve kurumsal süreçleri kapsayan çok katmanlı bir güvenlik yaklaşımı benimsenmesi gerektiği belirtildi. Bu kapsamda şiddet eğilimleri, sosyal uyum sorunları ve dijital tehditlerin erken tespiti için izleme çalışmalarının artırılması kararı alındı.

Okul yönetimleri, kolluk kuvvetleri ve ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun sürekli ve hızlı olması gerektiğine dikkat çekildi. Denetim ve uyarı mekanizmalarının etkin çalıştırılması, acil durum iletişim kanallarının netleştirilmesi gündeme geldi.

ulaşım, denetim ve eğitim çalışmaları:

Toplantıda il genelinde 100 okulda özel güvenlik görevlilerinin görevlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Emniyet ve jandarma ekiplerinin okul çevrelerindeki denetimlerinin artırılması; okul servis araçları, şoförler ve rehber personele yönelik eğitim ve denetimlerin sıklaştırılması kararlaştırıldı.

Ayrıca öğrencilerin güvenli ulaşımı için okul giriş-çıkış saatlerinde trafik ekiplerince okul önleri ve yaya geçitlerinde denetimlerin artırılması, hız kurallarına yönelik kontrollerin sıklaştırılması öngörüldü. Okulların temizlik, düzen ve tertibini sağlamak üzere görevlendirilecek TYP personeline ilişkin hazırlıklar da toplantıda değerlendirildi.

Öğretmen, öğrenci, veli ve rehber personele yönelik trafik, siber güvenlik, kişisel güvenlik ve uyuşturucuyla mücadele eğitimlerinin gerçekleştirilmesi planlandı. Okul kantinlerinde hijyen, gıda güvenliği ve mevzuata uygunluğun düzenli denetimleri de gündeme alındı.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan toplantıda yaptığı değerlendirmede, 'Çocuklarımızın ve gençlerimizin güvenliği, huzuru ve sağlığı bizim en önemli önceliğimizdir. 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrencilerimizin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri için okul içinde, okul çevresinde ve ulaşım güzergâhlarında gerekli tüm tedbirleri titizlikle planladık' ifadelerini kullandı. Vali Özarslan, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda kurumların tam koordinasyon içinde görev yapacağını vurguladı.

SİNOP’TA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA ÖĞRENCİLERİN HUZUR VE GÜVEN İÇERİSİNDE EĞİTİMLERİNİ SÜRDÜREBİLMELERİ AMACIYLA ALINACAK TEDBİRLERİN DEĞERLENDİRİLDİĞİ "EĞİTİM GÜVENLİĞİ TOPLANTISI", VALİ DR. MUSTAFA ÖZARSLAN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.